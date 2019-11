Imu e Tasi non pagate? Conti correnti saranno pignorati Salvini | cose da Urss

Confedilizia dice no all'unificazione Imu e Tasi : Confedilizia: Il nostro giudizio sulla manovra e' duplice: e' positivo per alcuni aspetti, come ad esempio la stabilizzazione della cedolare secca.

Evasione fiscale - così la manovra potenzia la riscossione dei Comuni : per i sindaci sarà più facile farsi pagare Imu - Tasi e imposte locali : Per i sindaci che non ci tengono troppo a inchiodare i furbetti dei tributi locali cambierà poco. Tutti gli altri dal prossimo anno avranno a disposizione strumenti molto più efficaci per battere cassa e riscuotere Imu, Tasi, tasse sui rifiuti e le altre imposte di loro competenza. La manovra infatti manda in soffitta l’ingiunzione fiscale regolata da un Regio decreto del 1910, che fino a oggi era incredibilmente il principale (e spuntato) ...

Manovra : niente più Tasi per gli inquilini - in arrivo nuova Imu a carico dei proprietari : La Manovra 2020 spezza l'accorpamento tra Imu e Tasi. Il governo giallorosso taglia la Tasi, lascia l’Imu, un provvedimento che ha lasciato perplessi i proprietari degli immobili, i quali, dovranno versare da soli le imposte sui fabbricati, considerando che dal 1° gennaio 2020 gli inquilini non saranno tenuti più a pagare la Tasi, in quanto abolita. Tecnicamente nella riforma sulla casa presente nella Legge di Bilancio, non si dovrebbe spendere ...

Manovra - che cosa cambia per proprietari di casa e inquilini : bonus facciate - detrazioni per chi ristruttura e fusione di Imu e Tasi : bonus facciate, rinnovo delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, ma anche per mobili ed elettrodomestici. E poi il rifinanziamento di 10 milioni nel 2020 per il fondo di garanzia prima casa che ha reso possibile l’accesso al mutuo di 147.029 richiedenti di cui il 56% di età compresa fra i 20 e i 35 anni. Ma soprattutto la fusione dell’Imu con la Tasi che graveranno entrambe sul ...

Manovra : Imu e Tasi - per Confedilizia c'è il rischio di vere patrimoniali sugli immobili : Se la bozza della Legge di Bilancio dovesse essere approvata cosi come è ora, l'aliquota base di IMU e Tasi potrebbe passare dal 7,6 all'8,6 per mille. È questo il rischio che corrono tutti i proprietari di immobili sia affittati sia sfitti, indistintamente dal nord al sud. Tutti i comuni italiani, a dispetto di quello che sostiene il governo, rincarerebbero le aliquote perché l’obiettivo è sempre uno: fare cassa in tutti i modi. Ne ...

Manovra : detrazioni solo se si paga con carta - “local tax” al posto di Imu e Tasi e sugar tax di 10 euro per ettolitro. Ecco le novità : detrazioni fiscali solo per chi paga con strumenti tracciabili. E’ una delle novità inserite nell’ultima bozza della legge di Bilancio, che il governo punta a chiudere in giornata. A partire dal 2020 per ottenere le detrazioni al 19% sulle spese sostenute per medicine, visite veterinarie, spese scolastiche o attività sportive dei bambini o interessi sui mutui sarà necessario che la spesa sia sostenuta tramite bonifico oppure con ...

Manovra : Anci Veneto - reintegro fondo Imu-Tasi per i Comuni ottima notizia : Padova, 22 ott. (Adnkronos) - “Il reintegro del fondo Imu/Tasi per i Comuni è un’ottima notizia per le amministrazioni comunali che avranno risorse aggiuntive per poter investire e rispondere alle istanze dei territori e delle Comunità. Si tratta di un segnale importante di attenzione e di sensibili

