Ilva | Alitalia | reddito cittadinanza La visione industriale che non c' è

Alitalia un’altra Ilva pronta a esplodere : nuova proroga o liquidazione : Per la vicenda ci sono solo due possibilità: o una nuova proroga delle trattative con Ferrovie dello Stato o l'avvio della procedura di liquidazione. Il termine scade giovedì. Di certo non sarà presentata un'offerta, perché le Fs solo con il Mef e Delta Airlines non hanno la possibilità di fare

Alitalia un’altra Ilva pronta a esplodere - tra nuova proroga o liquidazione : Per la vicenda ci sono solo due possibilità: o una nuova proroga delle trattative con Ferrovie dello Stato o l'avvio della procedura di liquidazione. Il termine scade giovedì. Di certo non sarà presentata un'offerta, perché le Fs solo con il Mef e Delta Airlines non hanno la possibilità di fare

Alitalia una nuova Ilva pronta a esplodere - tra nuova proroga o liquidazione : Per la vicenda ci sono solo due possibilità: o una nuova proroga delle trattative con Ferrovie dello Stato o l'avvio della procedura di liquidazione. Il termine scade giovedì. Di certo non sarà presentata un'offerta, perché le Fs solo con il Mef e Delta Airlines non hanno la possibilità di fare

Alitalia e Ilva precipitano insieme : L’Alitalia e l’Ilva stanno precipitando all’unisono. A due giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte per salvare Alitalia, il principale socio industriale e finanziario Atlantia, holding della famiglia Benetton, ha dichiarato che “non ci sono le condizioni per partecipare”. E’ un dram

FINANZA E POLITICA/ La tattica di Francia e Germania per salvare Ilva - Alitalia & co : L'Italia, seguendo di fatto quel che fanno Francia e Germania, potrebbe con un fondo sovrano risolvere crisi come quelle dell'Ilva e di Alitalia

Ilva - Mose - Alitalia : il Paese bloccato in un mondo che non c’è più : (Foto: Matteo Chinellato/Ipa) Il Mose, il capolavoro ingegneristico progettato negli anni Ottanta che doveva essere pronto tre anni fa per proteggere Venezia e invece stiamo ancora aspettando, è forse il più efficace paradigma di come (non) funzionino le cose in Italia. Per un’impresa che riesce ce ne sono dieci che accumulano negli anni centinaia di varianti, aumento dei costi, indagini e arresti di peso perché si fanno magneti della corruzione ...

ALITALIA/ Come evitare un'altra Ilva? : Sembra che il Pd si sia riunito con esperti per vedere di trovare una soluzione ad ALITALIA, visto che sul Governo incombe già il caso Ilva

Da Alitalia a Whirlpool - ecco tutte le Ilva d’Italia : Da Alitalia a Ilva, passando per Whirlpool sono 158 i tavoli aperti al Mise che interessano oltre 200mila lavoratori

Da Ilva ad Alitalia - il governo e la politica economica che non c'è : Dal Conte uno al Conte bis, una sola strategia: tirare a campare. Un esecutivo sempre più diviso al suo interno si rifugia nella propaganda perché non trova soluzioni, mentre si moltiplicano le crisi industriali. E i disoccupati aumentano Ex Ilva, le voci di Taranto: «Noi siamo l’esempio lampante della violazione dei diritti umani» "

Ilva - WHIRLPOOL E ALITALIA/ Perché l'Italia non fa nascere un Iri 2? : Il momento che sta attraversando l'industria italiana non è sicuramente dei migliori. Forse pensare a una sorta di Iri 2 potrebbe aiutare il Paese

Ilva - Lina Palmerini a Coffee Break : "Questo non è l'unico problema - la bomba sul Conte bis sarà Alitalia" : Arcelor Mittal, il colosso industriale dell'acciaieria, si è tirata indietro e ora la questione ex Ilva torna sul tavolo del governo. Per Lina Palmerini non si tratta dell'unica patata bollente che Pd e Cinque Stelle dovranno affrontare. Secondo la firma del Sole 24 Ore, infatti, "il Conte bis dovrà

Da Alitalia all’ex Ilva : ecco perché Cdp non può intervenire : L’uscita del leader di Italia Viva,?Matteo Renzi, riapre il tema della discesa in campo di Cassa nel dossier dell’acciaieria di Taranto. Ma i vincoli statutari limitano il margine d’azione della spa di?Via Goito