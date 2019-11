Il Segreto | spoiler | Irene sospetta che Adela sia morta a causa di Esteban Fraile

Il Segreto - spoiler del 21 novembre : Isaac chiede un prestito a Prudencio : Continuano i colpi di scena nella soap Il segreto anche nel nuovo episodio in onda giovedì 21 novembre, nel consueto orario delle 16:10 su Canale 5. A Puente Viejo Isaac sarà determinato a trovare la somma necessaria per consentire ad Elsa di essere operata al cuore e chiederà il denaro mancante a Prudencio. Intanto alla villa, donna Francisca sarà sempre più fuori controllo e sarà determinata ad uccidere Severo, responsabile a suo dire, ...

Spoiler Il Segreto al 29 novembre : l'operazione di Elsa va a buon fine - Antolina felice : buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 24 al 29 novembre. In tale periodo, infatti, Prudencio concederà ad Isaac il prestito di cui avrà bisogno ed Elsa potrà così sottoporsi al delicato e costoso intervento al cuore. l'operazione sembrerà andare a buon fine e gli amici della malata esulteranno per la lieta notizia. Tra di loro ci sarà anche Antolina: ma davvero sarà possibile credere ad una ...

Il Segreto spoiler : Carmelo viene ferito gravemente a causa di Fernando : L’uscita di scena di una protagonista della soap opera Il Segreto, aprirà degli scenari ricchi di tensione. Gli spoiler dei prossimi episodi italiani annunciano che Carmelo Leal una volta rimasto vedovo per la seconda volta, vorrà vendicare il decesso di Adela Arellano a tutti i costi. Dopo non essere riuscito a porre fine all'esistenza di Francisca Montenegro, il sindaco di Puente Viejo cadrà in una trappola ben pianificata da Fernando Mesia. ...

Il Segreto - spoiler 19 novembre : Mauricio procura a Francisca un'impronta di Severo : Martedì 19 novembre andrà in onda una nuova puntata de Il Segreto. Gli spoiler rivelano che Francisca Montenegro sarà sempre più vicina a vendicarsi di Severo Santacruz. La donna, infatti, chiederà a Mauricio Godody di trovarle un'impronta per incastrare il nemico. Prudencio, invece, farà una vera e propria dichiarazione d'amore a Lola. Il Segreto, puntata 19 novembre: Raimundo rimprovera Francisca Novità interessanti intratterranno i fan delle ...

Il Segreto - spoiler : Antolina perde la vita dopo aver tentato di uccidere Isaac : Non mancano mai colpi di scena, nelle vicende dello sceneggiato spagnolo Il Segreto. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Elsa Laguna (Alejandra Meco) ed Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) si sbarazzeranno finalmente della loro nemica. Si tratta di Antolina Ramos (Maria Lima), che nel capitolo numero 2.113 farà una bruttissima fine nel tentativo di uccidere il marito: la crudele biondina ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Matias si vede ancora con Alicia : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', le puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da oggi 18 novembre a venerdì 22 novembre si soffermeranno sui coniugi Marcela e Matias Castanada e sul triangolo amoroso venutosi a formare con la terza incomoda, Alicia. In particolare, questo triangolo amoroso sta infiammando le trame delle puntate ambientate a Puente Viejo. Nel dettaglio, la Del Molino continuerà a ...

Il Segreto - spoiler 18 novembre : Antolina offre del denaro per pagare l'operazione di Elsa : Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata in programma lunedì 18 novembre su Canale 5 rivelano che Antolina Ramos tornerà a Puente Viejo, dimostrando di essere cambiata. La donna, infatti, offrirà ad Elsa Laguna dei soldi per pagare il suo intervento al cuore. Carmelo Leal, invece, sarà sempre più preoccupato per Severo Santacruz dopo il ...

Spoiler Il Segreto al 22 novembre : Francisca vuole punire Severo : Le anticipazioni degli episodi della fortunata ed amata soap opera 'Il Segreto', in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre, raccontano che Elsa avrà molti dubbi riguardo il comportamento della Ramos. Infatti, l'ex ancella metterà a disposizione della Laguna i soldi necessari per pagare l'intervento al cuore. Nel frattempo, Francisca si mostra sempre più desiderosa di vendetta, poiché è convinta che il Santacruz sia l'artefice dell'esplosione ...

Spoiler Il Segreto : Prudencio apprende che Lola è una spia di Francisca : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che andrà in prima visione assoluta anche per tutto il mese di dicembre. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e che tante saranno le novità nel corso dei nuovi appuntamenti. In particolar modo, infatti, Prudencio dovrà fare i conti con una spiacevolissima scoperta che lo lascerà a dir poco senza parole e che riguarda la bella Lola, la donna di cui ...

Il Segreto - spoiler : Antolina invita il marito Isaac a raggiungerla in un posto isolato : Prosegue la messa in onda della celebre serie televisiva spagnola Il Segreto, ricca di intrighi. Le trame dei prossimi episodi italiani continueranno ad avere come protagonista la malvagia Antolina Ramos (Maria Lima). L’ex ancella quando non avrà più nessuno scampo per passarla liscia, per aver confessato tutti i suoi delitti ad Elsa Laguna (Alejandra Meco), preparerà la sua vendetta. La diabolica bionda, dopo essere sparita nel nulla per non ...

Il Segreto - spoiler 17 novembre : Raimundo proibisce alla moglie di nuocere al Santacruz : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ha conquistato milioni di telespettatori. Gli spoiler della puntata in programma domenica 17 novembre, su Canale 5, rivelano che Raimundo Ulloa non appoggerà le intenzioni bellicose della moglie Francisca, contro Severo Santacruz. Gli abitanti di Puente Viejo, invece, organizzeranno una proiezione cinematografica per raccogliere soldi da donare a Elsa ...

Il Segreto - spoiler Spagna : la salute di Francisca peggiora - Isabel aggredita da Damian : Gli spoiler de Il Segreto trasmessi dal 17 al 22 novembre in Spagna, si soffermano su Francisca Montenegro e la marchesa Isabel, per le quali si prospettano momenti difficili. Scendendo nel dettaglio, la salute della matrona avrà un peggioramento dopo la somministrazione di alcune medicine. La madre di Adolfo, invece, sarà aggredita da Damian in quanto ritenuta responsabile della morte di Cosme. Il Segreto: Damian accusa Isabel della morte di ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Alicia si sente tradita da Matias - Francisca irrequieta : Nuovi colpi di scena avverranno negli appuntamenti spagnoli della soap opera Il Segreto, in onda la prossima settimana. Dalle anticipazioni si evince che Matias Castaneda (Ivan Montes) non riuscirà a dare le dovute spiegazioni ad Alicia Urrutia (Roser Tapias), riguardo al fatto di aver interrotto la loro tresca clandestina. In particolare la figlia di Encarnacion non darà modo al marito di Marcela Del Molino di parlare, poiché sarà convinta di ...

Il Segreto - spoiler : Maria maltrattata dall’infermiera Dori Vilches : Nelle nuove puntate della popolare soap opera Il Segreto, che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Maria Castaneda (Loreto Mauleòn) si troverà a vivere una nuova situazione da incubo. La figlia di Emilia e Alfonso, dopo aver lasciato la villa di Francisca Montenegro con l’intenzione di non correre nessun pericolo, dovrà guardarsi le spalle. A partire dal capitolo numero 2.107 la sorella di Matias farà i conti con Dori ...