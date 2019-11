Il Segreto anticipazioni | tragedia nella miniera | Puente Viejo in lutto

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Lola confessa all'Ortega di essere una spia : Nelle attuali puntate de Il Segreto, in onda nel nostro paese, si sta assistendo al primo approccio tra Prudencio e Lola. Le anticipazioni rivelano che tra i due ci sarà un bacio molto passionale che li trasporterà addirittura sotto le lenzuola. Purtroppo, l'amore della ragazza non sarà sincero e gli appassionati scopriranno che quest'ultima è una spia di Francisca Montenegro. Gli spoiler, infatti, confermano numerosi colpi di scena all'interno ...

Il Segreto anticipazioni : la morte di ADELA - Irene fa la detective : La storyline de Il Segreto legata alla morte di ADELA Arellano (Ruth Llopis) verrà contraddistinta da diversi colpi di scena nelle prossime settimane di programmazione della telenovela. Come abbiamo avuto modo di anticipare, tutto partirà nel momento in cui Francisca Montenegro (Maria Bouzas) deciderà di vendicarsi di Severo Santacruz (Chico Garcia), colpevole a suo dire di aver piazzato alla villa la bomba che ha portato alla morte di Maria ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Lola confessa a Prudencio di essere una spia : Messa alle strette, Lola ammetterà di essere in combutta con Francisca. Prudencio accetterà di perdonare la sua nuova fiamma?

Il Segreto anticipazioni : Antolina decede durante uno scontro con Isaac : La soap opera de Il Segreto continua a tenere l'alta l'attenzione dei telespettatori italiani a più di 6 anni dalla sua prima messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che Antolina Ramos chiederà un ultimo confronto con Isaac Guerrero che finirà in tragedia. La donna, infatti, cadrà dal precipizio dopo aver tentato di uccidere il marito. Il Segreto: Antolina fuori controllo sottrae un'arma da fuoco La ...

Il Segreto anticipazioni : la morte di ANTOLINA RAMOS : Il Segreto: ANTOLINA muore, ecco come succederà, le anticipazioni Nel corso della puntata 2113 de Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno dire addio alla cattivissima ANTOLINA RAMOS (Maria Lima); la donna perderà infatti la vita durante un ultimo scontro con il marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). Proprio per questo, nella telenovela ambientata a Puente Viejo si respirerà un clima di forte tensione… Il Segreto, news: ANTOLINA ...