Il Movimento 5 Stelle lascerà decidere agli iscritti se presentarsi alle Elezioni

Movimento 5 Stelle - lista civetta in Emilia Romagna : la rivolta contro Di Maio - festeggia Salvini : L'incontro tra Luigi Di Maio e gli esponenti M5s Emiliano-romagnoli non ha sortito gli effetti sperati dal capo politico: la fronda dei grillini, contraria alla desistenza in Regione, è sempre più agguerrita. Dalla riunione è emerso che certamente il Movimento non appoggerà il candidato Pd, Stefano

Luigi Di Maio perde i pezzi : il big del Movimento 5 Stelle che lo molla per andare con Salvini : Per Fabio Fucci, ex sindaco di Pomezia, Luigi Di Maio pensò anche a ruoli di primo piano. Ma l'ex primo cittadino, scrive il Messaggero in edicola martedì 19 novembre, è passato con la Lega di Matteo Salvini. Un cambio di casacca clamoroso. Fucci alle comunali dell'anno scorso fece di tutto per pote

Sondaggi elettorali - riprende quota il Movimento 5 Stelle mentre crolla Italia Viva : Dopo continue settimane di perdite di consensi, inverte la tendenza e recupera uno 0,4% il Movimento Cinque Stelle: i pentastellati questa settimana arrivano al 16,2%. Il partito che perde maggiormente questa settimana, invece, è Italia Viva che si ferma al 5% con un crollo di 0,6 punti percentuali rispetto alle stime di sette giorni fa. Le forze di maggioranza, ad ogni modo, risultano comunque inferiori rispetto alla coalizione di centrodestra, ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - chi sale e chi scende - su Lega e Pd - giù Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle : Gli Ultimi sondaggi politici resi noti durante la trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3 premiano partiti che da settimane erano in discesa e penalizzano altri in salita da settimane. In particolare due sono le notizie salienti, secondo l’istituto EMG Acqua, il Pd ricomincia a salire nel gradimento degli italiani, invece scende Fratelli d’Italia. A raggiungere la maggioranza assoluta in Italia, secondo il sondaggio, è la coalizione ...

Movimento Cinque Stelle - il senatore Grassi abbandona e potrebbe passare alla Lega : Cambio di casacca all'interno del Senato: il senatore Ugo Grassi, parlamentare del Movimento Cinque Stelle, ha abbandonato il Movimento e potrebbe passare alla Lega di Matteo Salvini. Già in passato erano sorti dei dubbi sulla sua fedeltà al M5s, visto il suo cambio di prospettiva sulla multa per i pentastellati che avrebbero lasciato il Movimento. Ma ora la sua decisione sembra ferma, e sicuramente è il contenuto della manovra economica a non ...

Carcere per i grandi evasori - è scontro aperto tra Movimento 5 stelle e Italia Viva : Gli emendamenti al decreto fiscale fanno litigare il governo Conte. Secondo Italia Viva per combattere l'evasione servono...

Sondaggi - è notte fonda per il Movimento 5 stelle : Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 crescono in maniera significativa Lega, Fratelli d'Italia e Partito democratico. Il...

Sondaggi elettorali Swg - in recupero il PD - mentre continua il crollo del Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Swg, in recupero il PD, mentre continua il crollo del Movimento 5 Stelle I Sondaggi elettorali di Swg per il Tg La7 di Mentana presentano un quadro interessante soprattutto per quanto riguarda la coalizione al governo. Infatti in questa occasione i destini dei due principali partner, il PD e il Movimento 5 Stelle, divergono, con il primo in netta crescita, e il secondo che continua il suo crollo. A dire il vero per il ...

Sondaggi Politici Elettorali Novembre 2019 : news Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Forza Italia - Fratelli d’Italia e Renzi : Le ultime elezioni regionali in Umbria, che hanno registrato dopo ben cinquant’anni la vittoria del centrodestra, sicuramente sono state l’ulteriore goccia he ha fatto traboccare un vaso politico pieno di incertezze e sfiducia sull’intero governo nazionale. L’elettorato Italiano, sembra oramai stanco di tutte le promesse mai mantenute ed alleanze improbabili e sta cercando sempre più risposte verso i movimenti di destra. Cosa accadrebbe se ...

Elena Fattori lascia il Movimento 5 Stelle : Il Movimento 5 Stelle perde per strada un altro rappresentante storico. La senatrice Elena Fattori, vicina a Roberto Fico e da tempo critica nei confronti del capo politico Luigi Di Maio, ha deciso di dire addio al partito con cui è stata eletta al Senato nel 2013 e confermata nel 2018.L'annuncio della senatrice, che ora passerà al gruppo Misto, è arrivato con un pezzo sull'Huffington Post in cui Fattori riepiloga i motivi che l'hanno spinta ...

Movimento 5 stelle - la senatrice Elena Fattori lascia (e attacca Luigi Di Maio) : Era nell'aria, oggi c'è l'ufficialità: "Passo al Gruppo Misto, ma continuo a sostenere il governo. Non ho lasciato il...

Elena Fattori lascia il Movimento 5 Stelle : "Colpa di Luigi Di Maio che mi ha lasciata senza pane e acqua" : Dopo diverse minaccia Elena Fattori è passata alla pratica: "Oggi lascio il Movimento 5 Stelle" ha dichiarato in via ufficiale una volta per tutte. La dissidente grillina, da mesi in contrasto con Luigi Di Maio, passa al gruppo Misto, "continuando però a sostenere il governo". Le diatribe con il cap

Cercasi capogruppo disperatamente : che cosa sta succedendo nel Movimento 5 stelle : Il M5s affronta difficoltà non solo nei sondaggi e nelle tornate elettorali locali: anche al suo interno volano gli stracci...