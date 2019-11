Fonte : agi

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ilper gli Affari Regionali Francesconon è disposto a subire pressioni oda Arcelor-Mittal sulo stabilimento di Taranto. E loin un'intervista al Corriere della Sera nella quale sostiene che “gli amministratori straordinari dell'Ilva, Taranto, i lavoratori e il governo hanno subito una iniziativa giudiziaria unilaterale” da parte della società franco indiana “per recedere dal contratto” e che il governo ha “reagito come era giusto, con gli strumenti della politica e con quelli che la legge consente, a partire dal ricorso d'urgenza ex articolo 700” sugli esuberi. Insomma, “a schiena dritta e maniere forti” hanno indotto ArcelorMittal “a ragionare”.poi addossa nuovamente le colpe alla multinazionale che se “sbaglia le previsioni fatte appena un anno fa,ra non sa fare il suo mestiere” mentre “guardare i loro bilanci, invece, sanno farlo”, ...

fisco24_info : Il ministro pugliese Boccia dice 'sì allo scudo penale e no ai ricatti': Il ministro per gli Affari Regionali Fra… - PLANETHOTEL_NET : @vitalbaa @maxkava Un ministro pugliese, e grillino dentro. Non vedo bene né ILVA né gli ulivi. Che ne dite se andassimo a votare? - partigianosiro : @AngekoC @Aramcheck76 E perché questo accade con un presidente della repubblica siciliano, un presidente del consig… -