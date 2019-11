Il M5S da sempre contro il Mes Governo a rischio? Spero di no

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

M5S : Di Maio - ‘divisioni sempre state - a G. Casaleggio fecero di tutto’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Il Movimento non è più diviso di quanto lo fosse quando eravamo alleati con la Lega. Ha tre anime: i postideologici, che non si sono mai riconosciuti in un’alleanza piuttosto che in un’altra; i delusi di destra e i delusi di sinistra. In un dibattito politico che va polarizzandosi sempre di più non è facile tenere insieme le diverse sensibilità. Ci siamo dimenticati delle divisioni su ...

M5S - Travaglio : “È un movimento biodegradabile - come ha sempre detto Grillo”. Battibecco con De Angelis : “Il declino irreversibile del M5s? Ne sento parlare da prima che nascessero e ne sento riparlare ogni volta che commentiamo una elezione regionale che i 5 Stelle non hanno mai vinto nella loro storia”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di “Otto e mezzo”, su La7, a commento della sconfitta elettorale dei 5 Stelle in Umbria. E aggiunge: “Dopodiché, a furia di ripeterlo, può anche darsi che si rischi ...

M5S - Appendino : “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi. Di Maio? Leadership non in discussione” : “Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s, Appendino: “Problema non è ...

Fondi russi alla Lega - le domande del M5S a Salvini : “Scappa sempre - ma deve chiarire” : Il Movimento 5 Stelle chiede a Matteo Salvini di chiarire il suo Legame e quello della Lega con Gianluca Savoini sul caso dei presunti Fondi russi al Carroccio. E lo fa attraverso quattro domande che pone proprio a Salvini, partendo dalla prima, pubblicata sul blog delle stelle: "Perché Salvini aveva fatto credere quasi di non conoscere Savoini nonostante fosse il suo ex portavoce?".Continua a leggere

Alla vigilia dello sciopero di venerdì a Roma - Raggi sempre più isolata anche nel M5S : Il fuoco amico arriva dal ministro Vicenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio e uomo di collegamento con il Pd. «Roma e l’amministrazione restano un problema. È un’esperienza Alla quale sicuramente potevamo e dovevamo aspettarci molto di più» ha detto intervistato a Omnibus su La7

M5S - Di Maio : «Saremo sempre ago della bilancia in tutti i governi. Via il superticket» : «Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro». Lo afferma a Napoli dal palco di Italia 5...

M5S - Di Maio : «Saremo sempre ago della bilancia in tutti i governi» : «Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro». Lo afferma dal palco di Italia 5 Stelle...

M5S : Di Maio - ‘a Napoli ci saremo tutti - come sempre momento di discussione’ : Foligno, 11 ott. (AdnKronos) – “Saranno dei giorni importantissimi per noi, ci saremo tutti, e sarà anche un momento di discussione ed è logico che sia così, lo è sempre stato”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Foligno e riferendosi a Italia 5 stelle. L'articolo M5S: Di Maio, ‘a Napoli ci saremo tutti, come sempre momento di discussione’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5S-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

Taglio dei parlamentari - Matteo Salvini contro M5S e Pd : "La Lega mantiene sempre la parola data" : Alla Camera, approvato il Taglio dei parlamentari con 553 "sì". Un sostanziale plebiscito. A favore della riforma anche la Lega di Matteo Salvini, che prima della crisi di governo aveva avallato la proposta del M5s. E non a caso, subito dopo l'approvazione del testo a Montecitorio, lo stesso Salvini

Otto e mezzo - Gruber alla Lombardi (M5S) : 'Non comunicate? Siete sempre in tv' : Il Movimento Cinque Stelle vive una delle fasi più importanti della sua storia. L'alleanza con il Partito Democratico è stato un passaggio che la componente più radicale ha faticato a digerire, sebbene il via libera definitivo sia arrivato dal voto insindacabile della piattaforma Rousseau. Tuttavia, però, è il momento in cui sono iniziate delle riflessioni sul perché l'altissimo consenso delle politiche del 2018 è uscito ridimensionato dai ...

Salvini avverte M5S : “Mancanza di fiducia anche personale - finestra elettorale sempre aperta” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia da Helsinki un chiaro avvertimento ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio: "C'è mancanza di fiducia ora, anche personale". Il segretario del Carroccio non esclude neanche il ritorno al voto, facendo riferimento alla finestra elettorale: "La finestra è sempre aperta".