Il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato ad agosto ha detto di essere

Orvieto : si indaga sulla strage in famiglia compiuta da un dipendente dell'aeronautica : La cittadina di Orvieto è scossa in queste ore da un caso di omicidio-suicidio dai risvolti ancora poco chiari. A dare l'allarme, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato un parente delle vittime che ha avvisato i carabinieri, dopo aver verificato che nessuno dei congiunti gli rispondeva al telefono. Pertanto i militari dell’Arma si sono recati in un'abitazione, situata nel centro storico della località umbra, per cercare di capire cosa ...

Da domani torna ‘Riif’ - festival dell’indipendente : Roma – Dopo la Festa del Cinema di Roma, nella Capitale il grande schermo continua a essere protagonista. Iniziera’ venerdi’ 15 novembre, per concludersi il 22, il Riif Awards 2019 – il Rome Indipendent Film festival: 90 film, 15 anteprime mondiali, 10 europee e 60 italiane tra lungometraggi e documentari, tra cui uno girato interamente con le stories di Instagram. La diciottesima edizione della kermesse dedicata alle ...

Mantova - l’azienda del lusso da uomo Corneliani vuole mandare a casa un dipendente su 3. Sciopero con adesione al 95% : Corneliani, azienda del settore della moda e dell’abbigliamento maschile di lusso con sedi a Mantova e Milano e filiali negli Usa e in Cina, ha deciso di tagliare 130 posti di lavoro a Mantova in un anno. L’annuncio shock è arrivato nella serata di mercoledì 6 novembre, al termine della presentazione in Confindustria locale del piano industriale a Rsu e sindacati, attraverso un comunicato stampa dell’azienda che ha inserito i ...

Corruzione ad Ancona - arrestato un dipendente del Comune e 4 imprenditori : Cinque le ordinanze di custodia cautelare: nei guai un dipendente del Comune di Ancona e quattro imprenditori ritenuti responsabili di Corruzione aggravata. Secondo l'accusa il funzionario, non osservando il principio di rotazione degli inviti e delle assegnazioni dei lavori, ne liquidava il compenso in modo diretto e sistematico sempre alla stessa rosa di ditte “amiche”.Continua a leggere

L’amministratore delegato di McDonald’s è stato licenziato per aver avuto una relazione con una dipendente : Steve Easterbrook, amministratore delegato della catena di fast food McDonald’s, è stato licenziato per aver avuto una relazione con una dipendente, violando il codice di condotta della società. Le relazioni tra dirigenti e dipendenti sono infatti vietate da McDonald’s, anche se

McDonald's licenzia l’amministratore delegato : relazione consensuale con una dipendente : Il nome della donna e i dettagli della relazione non sono stati divulgati. Ma Easterbrook si è scusato: «Ho violato la politica aziendale»

Ha un infarto in strada. Un dipendente della Croce Rossa passa di lì per caso e lo salva : È andato in arresto cardiaco davanti alla moglie e alla figlia mentre si trovava in strada. Ma a salvare l’uomo c’era quello che poi è diventato il suo angelo custode, un dipendente della Croce Rossa, che passava di lì per caso. Il fatto è accaduto a Viareggio e lo riporta il quotidiano La Nazione. Davide, un cinquantenne viareggino, ieri, 29 ottobre, stava camminando tranquillo sul marciapiede ...

Licenziamento : non sempre legittimo quello del dipendente che si addormenta sul lavoro : Il lavoratore che durante il suo turno di lavoro si addormenta in servizio non può essere sanzionato con il Licenziamento per giusta causa se il datore di lavoro non prova che da tale condotta sia configurabile, in concreto, l'abbandono del posto di lavoro. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è pervenuta la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione e che sono state raccolte e compendiate nella Sentenza n° 25573/2019. I fatti ...

LETTERA/ Un "bottegaio" : a causa della manovra dovrò licenziare un dipendente : Con i pagamenti pos, che secondo la manovra del governo sono un mezzo per combattere l'evasione, ci guadagnano solo le banche. Gli esercenti ci rimettono

Tuturano - celebrati i funerali del dipendente comunale morto in un incidente : La piccola comunità di Tuturano, alle porte di Brindisi, in Puglia, è ancora senza parole per quanto avvenuto sabato scorso 12 ottobre, quando all'improvviso è venuto a mancare il 59enne Desiderio Serio, per gli amici "Derio". L'uomo aveva trascorso una serata a Corigliano d'Otranto, nel leccese, e stava rientrando proprio a casa insieme ad un'amico originario di San Pietro Vernotico, quando all'improvviso una Bmw che procedeva contromano sulla ...

Indonesia - ucciso a coltellate un italiano di 52 anni. Fermato un dipendente del suo locale : Un italiano ucciso a coltellate in Indonesia. Il 52enne Luca Aldrovandi è stato trovato morto nel suo appartamento sull’isola di Pulau Weh, dove gestiva il bar ‘Bixio Cafè‘ in un villaggio turistico. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è stato ferito da alcune coltellate, di cui una, probabilmente quella fatale, al collo. Il cadavere è stato ritrovato nella veranda dell’appartamento da un suo dipendente che ...

Rory Stewart - ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico - si candiderà alle elezioni per il sindaco di Londra come indipendente : Rory Stewart, ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico, ha annunciato su Twitter che si candiderà come indipendente alle elezioni per il sindaco di Londra che si terranno il prossimo anno: gli altri candidati saranno il laburista Sadiq Khan,