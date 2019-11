Il Collegio 4 | Anticipazioni Ultima Puntata Nuovi Scontri | Bravate e Provvedimenti!

Anticipazioni Il Collegio 4 ultima puntata : ammissioni - bocciature e provvedimenti : Il Collegio 4 ultima puntata, Anticipazioni su martedì 26 novembre L’ultima puntata del Collegio 4 andrà in onda il 26 novembre e avrà come protagonisti i temuti esami che i ragazzi dovranno superare per ottenere il diploma. Le Anticipazioni che abbiamo a nostra disposizione grazie al filmato lanciato a fine puntata ci dicono tanto su […] L'articolo Anticipazioni Il Collegio 4 ultima puntata: ammissioni, bocciature e provvedimenti ...

Il Collegio 4 spacca in due la classe tra liti furiose e gite : anticipazioni 19 novembre : Il Collegio 4 torna in onda questa sera con una quinta puntata ad un passo dal finale e dall'esame di licenzia media e, ancora una volta, toccherà al preside essere protagonista. Rispetto alle scorse stagioni del programma sembra proprio che sia lui uno dei protagonisti assoluto e questo pian piano ha quasi messo al bando la voce del commentatore fuori campo (annunciata in pompa magna in quanto Simona Ventura) e conquistato il pubblico. Sarà ...

Il Collegio 4 Anticipazioni : una lite furiosa nella quinta puntata di stasera su Rai 2 : Scopriamo cosa accadrà nel nuovo appuntamento di stasera con il docu-reality. Vi anticipiamo che il Preside si troverà a dover intervenire in una lite furiosa tra due studenti!

Il Collegio - le anticipazioni della quinta puntata : scoppia una lite feroce tra due studenti : Martedì 19 novembre, in prima serata su Rai2, un nuovo appuntamento con il docu-reality che riporta 20 studenti nel 1982

Il Collegio - anticipazioni puntata del 19 novembre 2019 : Questa sera 19 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 ritorna Il Collegio per il suo quinto appuntamento. Il reality di Rai 2 consente a una classe di adolescenti di tornare indietro nel tempo e di vivere e studiare all'interno di un convitto del secolo scorso, in questa stagione gli allievi vivono il 1982.Una puntata (che seguiremo su Tvblog in live-blogging dalle 21:20 circa) nella quale si attendono nuovi colpi di scena, ecco alcune ...

Anticipazioni Il Collegio 4 : Seri Provvedimenti - Il Preside Dimezza la Classe! : Nella prossima puntata de Il Collegio 4 ci sarà un vero e proprio terremoto, con violenti scontri tra gli allievi tanto che il Preside sarà costretto a prendere Provvedimenti severi e drastici. Oltre a questo inoltre sapremo cosa ha scritto l’ispettore nella sua relazione sulla classe. Ecco quindi tutte le Anticipazioni della prossima puntata de Il Collegio. Il Collegio 4 continua ad appassionare i telespettatori e in ogni puntata gli ...

Il Collegio 4 anticipazioni - la classe sarà dimezzata : scontri durissimi e lacrime : anticipazioni Il Collegio 4: il preside furioso con la classe Al Collegio 4 la prossima settimana sarà durissima per gli allievi. Prima di capire però cosa succederà vi ricordiamo che nella struttura è arrivato l’ispettore scolastico e che il preside ha avvertito tutti: non ha mai ricevuto relazioni negative e se succederà prenderà dei seri […] L'articolo Il Collegio 4 anticipazioni, la classe sarà dimezzata: scontri durissimi e ...

Il Collegio 4 mette nei guai Dorelfi tra ispettori e supplenti : anticipazioni 12 novembre : Tutto è pronto per il ritorno dei ragazzi de Il Collegio 4 che stanno mettendo a dura prova il prime time del martedì portando a casa ascolti importanti rilevanti che, sicuramente, permetteranno la promozione del docu-reality di Rai2. Alla luce degli ottimi ascolti di questa edizione, addirittura in crescita rispetto al passaggio, il programma potrebbe ottenere un'altra edizione che occuperà il palinsesto autunnale del prossimo anno. ...

Il Collegio 4 Anticipazioni : un'alunna rischia l'espulsione nella quarta puntata di stasera su Rai 2 : Scopriamo cosa accadrà nel nuovo appuntamento di stasera con il docu-reality. Vi anticipiamo che una studentessa si troverà in guai seri!

Il Collegio 4 anticipazioni - Mario Tricca : “Devo darmi una calmata!” : Mario Tricca de Il Collegio fa una rivelazione: “Sembro troppo ansioso” Ha conquistato letteralmente il cuore di tutti i telespettatori con la sua sensibilità e affabilità, per non parlare del grande successo riscontrato sui social: stiamo parlando di Mario Tricca de Il Collegio 4. Il quindicenne di Castel Madama si è definito, in più occasioni, propositivo e positivo, ma pessimista. Cita spesso Giacomo Leopardi e si pone profonde ...

Il Collegio 4 - anticipazioni e diretta di martedì 12 novembre 2019 : Torna stasera, alle 21.20, Il Collegio, il reality di Rai 2 che consente a una classe di adolescenti di tornare indietro nel tempo e di vivere e studiare all'interno di un convitto del secolo scorso. Quarta puntata quella di martedì 12 novembre 2019, in cui si scoprirà il destino di Claudia Dorelfi: l'alunna indisciplinata verrà espulsa o meno dall'esperimento per la sua condotta? In attesa del responso del preside, che seguiremo su Tvblog in ...

Anticipazioni 'Il Collegio' del 12 novembre : arriva un ispettore scolastico : Martedì 12 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 2, va in onda una nuova puntata de 'Il Collegio'. Il docu-reality continua a macinare ascolti: la scorsa settimana ha avuto un ascolto di 2,4 milioni di spettatori, con oltre il 10% di share. Ma proprio la scorsa settimana abbiamo visto Claudia Dorelfi, una delle studentesse più amate dal pubblico (il suo profilo Instagram ha già 367 mila follower) di questa quarta edizione, rischiare di essere ...

Il Collegio su Rai 2 quarta puntata martedì 12 novembre - le anticipazioni : Il Collegio su Rai 2 martedì 12 novembre, le anticipazioni: John Lennon, l’integrazione e il vhs tra i temi di puntata Nuovo appuntamento con i ragazzi de Il Collegio martedì 12 novembre su Rai 2, che ci porta direttamente negli anni ’80 in cui è ambientata questa edizione accompagnata dalla voce di Simona Ventura. Come si rapportano i ragazzi al modo di studiare degli anni ’80, senza tablet, computer, smartphone e con un ...

Il Collegio - le anticipazioni della quarta puntata : uscita al parco zoologico e l'arrivo di un supplente : Martedì 12 novembre, in prima serata su Rai2, un nuovo appuntamento con il docu-reality che riporta 20 studenti nel 1982