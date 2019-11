Il Borgo di Troina in Sicilia | luogo ideale per l’Astroturismo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Tra le montagne del Parco dei Nebrodi in, nella provincia di Enna, vi è unin cui è possibile vivere un salto nel passato e tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: ildi. Questo anticosituato nel cuore dellaha radici sin dal Neolitico e gode di un panorama che si estende fino all’orizzonte e al mare, dominando le colline circostanti. La sua posizione strategica le ha valso il nome di prima capitale normanna dellae tra la necropoli, le chiese, i ruderi e le antiche meraviglie, che questoha deciso di preservare, vi è ora anche il cielo stellato.ha ottenuto infatti la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” da parte di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico. In particolare sono due i siti di interesse che hanno valso aldiil massimo riconoscimento della Certificazione, il ...

