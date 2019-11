Ignazio Moser fa impazzire di gelosia Cecilia per una foto su Instagram

Ignazio Moser fa infuriare Cecilia per una foto su Instagram : Ignazio Moser ha pubblicato una foto bollente su “Instagram” scatenando la gelosia di Cecilia Rodriguez. Moser appare quasi completamente nu…o sulla neve di Cortina D’Ampezzo coperto solo da un asciugamano legato in vita. Lo scatto è stato molto apprezzato dalle sue fan che lo hanno riempito di complimenti per il fisico. Tra i commenti, è apparso anche quello della sua fidanzata Cecilia Rodriguez che ha scritto: “Male, male, malissimo”. ...

Andrea Damante con Viviana : Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser approvano : La nuova fidanzata di Andrea Damante è Viviana: le foto su Chi Nuova fiamma per Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi apprezzato deejay, è stato sorpreso dal settimanale Chi in compagnia di un’aitante biondina, il cui nome sarebbe Viviana. La nuova coppia – come potete vedere nella foto più in basso – […] L'articolo Andrea Damante con Viviana: Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser approvano proviene da ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser su MTV : condurranno Ex on the Beach Italia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno la nuova edizione di "Ex on the Beach Italia", il sexy reality sugli ex fidanzati in onda su MTV. La coppia più chiacchierata d'Italia è stata scelta da MTV Italia per condurre il dating show, dove otto single molto attraenti vengono catapultati in una spiaggia paradisiaca, convinti di godersi una vacanza di lusso ma che dovranno invece fare i conti con il passato e i loro scomodi ex. La prima ...

Cecilia e Ignazio - 2 anni insieme : come hanno festeggiato - Moser da brividi : Cecilia e Ignazio, 2 anni insieme: come hanno festeggiato l’evento e le parole da brividi di Moser E pensare che la loro love story era iniziata sotto auspici tutt’altro che ben auguranti. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, invece, con il tempo, hanno fatto ricredere tutti, anche i più scettici, e ieri hanno festeggiato i due […] L'articolo Cecilia e Ignazio, 2 anni insieme: come hanno festeggiato, Moser da brividi proviene da ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fuori controllo in video : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una bellissima coppia e, giorno dopo giorno, convincono anche i più scettici del grande amore che li lega... I due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip. Fra quelle mura si sono conosciuti, voluti bene e avvicinati, fino a che le carezze, i baci, gli abbracci e le coccole che si scambiavano sono diventati molto intimi suscitando l’attenzione del pubblico, ma anche dell’allora fidanzato di ...

“Lo voglio”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : così - dal nulla - è lei a comunicarlo : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser proseguono con sempre maggiore feeling e passione la loro relazione sentimentale. La comprensione e la sintonia tra i due è palese e quella loro conoscenza nata nella casa del ‘Grande Fratello’ sembra essere stata davvero una manna dal cielo. Cecilia ed Ignazio hanno svelato i loro segreti al settimanale ‘Nuovo’. Innanzitutto si sono soffermati sul loro rapporto: “Il nostro segreto è fare tanto l’amore”. Poi la ...

Cecilia Rodriguez - nozze con Ignazio Moser : “Mi piacerebbe - ma…” : Cecilia Rodriguez su Ignazio Moseri: “E’ come se fossimo già sposati” E’ una delle coppie uscite da un reality che continua ad amarsi come il primo giorno; e pensare che i detrattori avevano dato loro una data di scadenza piuttosto ravvicinata. Si sta parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, usciti dalla gloriosa seconda edizione del Grande Fratello Vip, il cui amore è più forte che mai tanto che i loro fan ...

