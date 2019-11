Ibra e gli altri nomi caldi del calciomercato di gennaio

Zlatan Ibrahimovic - ammissione clamorosa : "Lui ha aperto". Mozione degli affetti - dove può andare (in Italia) : La "Mozione degli affetti" potrebbe riportare Zlatan Ibrahimovic in Italia. Non al Milan, né al Napoli o alla Roma. Ma alla Bologna, dove ritroverebbe il suo amico dai tempi interisti Sinisa Mihajilovic, tecnico rossoblu che sta lottando come un lkeone contro la leucemia. "Noi siamo affascinati da q

Roberto Mancini distoglie l’attenzione dalla nazionale per parlare di Marcello Lippi - Sarri-Ronaldo - di Ibrahimovic : Roberto Mancini L’allenatore della nazionale italiana Roberto Mancini, impegnato questa sera in trasferta contro la Bosnia, in un’intervista al Corriere dello Sport parla di Marcello Lippi, di Sarri-Ronaldo, di Ibrahimovic. “Mi dispiace per Marcello, è stato ed è un grande allenatore, ha vinto tutto nella sua carriera, ho sentito che anche prima c’erano state delle polemiche, non conosco bene la situazione, ma mi ...

Ibrahimovic annuncia l’addio ai Galaxy e saluta gli Usa : “Ora tornate a guardare il baseball” : Direttamente dal suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo addio ai L.A. Galaxy, squadra della MLS americana nella quale ha militato nelle ultime due stagioni. Il messaggio per salutare il club californiano, con cui il contratto scadrà il prossimo 31 dicembre, è stato in pieno “stile Ibra”, ovvero decisamente sopra le righe. Queste le parole con cui il colosso di Malmoe ha salutato i suoi ...

Mercato Milan - colpo di scena Ibrahimovic : contratto di 6 mesi? I nuovi dettagli : Mercato Milan- Periodo decisamente complicato e Mercato di gennaio possibile salvezza della stagione rossonera. Di fatto, come confermato dall’America e come riportato dalla stampa italiana, Ibrahimovic potrebbe concretamente far ritorno in Italia sposando nuovamente i colori rossoneri. Un affare che potrebbe entrare concretamente nel vivo, con il diretto interessato pronto a dire sì. Possibile offerta […] L'articolo Mercato Milan, ...

Pescara-Ibrahimovic - la “storia” va avanti. Zauri : “Viene e si giocherà il posto con gli altri” [VIDEO] : Basta un tweet ironico, simpatico, per scatenare le reazioni del web. Va avanti la “storia” Ibrahimovic-Pescara. Lo svedese vuole cambiare aria e il club abbruzzese ne ha approfittato per scherzarci su. Qualche giorno fa, sul profilo ufficiale Twitter, gli adriatici avevano postato una foto dello svedese con addosso la maglia biancazzurra e la scritta: “Welcome Ibrahimovic”. A rimarcarci su, in questa situazione, il ...

LIVE Novara-Conegliano 1-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : terzo parziale equilIbrato - Egonu spinge le pantere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-23 Mani-out di Chirichella in fast. 19-23 Ace di Egonu, che potrebbe essere decisivo. 19-22 Scappa via la battuta di Gorecka. 19-21 Scambio pazzesco che si conclude con un appoggio sbagliato di Egonu. 18-21 Ennesima sette di Folie, che la mette sui sette metri. Rientra la diagonale titolare novarese. 18-20 Pipe spettacolare per Courtney, che continuità per lei, Novara cambia la ...

LIVE Novara-Conegliano 8-8 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : avvio id secondo set equilIbrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-13 Chirichella spinge in fondo al campo, impietrite le giocatrici dell’Imoco. 13-13 Egonu affetta la palla, che però finisce fuori, il LIVEllo di gioco sta salendo notevolmente! 12-13 Sylla esagera è sparacchia fuori un attacco che poteva essere gestito meglio. 11-13 Egonu chiude uno scambio condito da numerose difese. 11-12 In rete il servizio di Veljkovic. 11-11 Di Iulio risponde ...

Milan - Zalatan Ibrahimovic non è una bufala : Piatek pronto a lasciargli il posto (e la squadra) : Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare nuovamente al Milan. Lo scrive il Giorno, in edicola il 9 novembre. Ad aizzare gli animi le dichiarazioni di Don Garber, Commissioner della MLS, la lega statunitense in cui lo svedese ha giocato nelle ultime due stagioni coi Los Angeles Galaxy: "Zlatan is being re

Bologna sogna Zlatan Ibrahimovic - il ds Bigon : “ne ha parlato lui - deve scegliere. Se arriva saremmo ben felici” : Il Bologna sogna l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a gennaio: il ds Riccardo Bigon spiega che la decisione è unicamente in mano allo svedese Nel corso di una recente intervista, Zlatan Ibrahimovic ha aperto ad un ritorno in Italia indicando Bologna come una delle possibili destinazioni. Il motivo è quel Sinisa Mihajlovic verso il quale ‘Ibracadabra’ nutre una profonda stima come uomo e allenatore. La notizia ha ovviamente ...

Ibrahimovic al Milan - il sogno dura poco : smentita la bomba proveniente dagli USA : Una notte per sognare, e poi niente più. La clamorosa bomba proveniente dagli USA aveva fatto drizzare le orecchie ai tifosi rossoneri: “Zlatan Ibrahimovic è un uomo di 38 anni, che ora è stato ingaggiato dal Milan, uno dei top club del mondo”, aveva detto il commissioner della Major League Soccer, Don Garber, a Espn. bomba dalla MLS: “Ibrahimovic sta per tornare in Serie A” A fare chiarezza è Dan Courtemanche, vice presidente ...

Clamoroso - Ibrahimovic al Bologna! Sabatini allo scoperto : “Vuole venire da noi…” [DETTAGLI] : Il Bologna ha perso contro l’Inter a causa di un rigore dubbio concesso ai nerazzurri nel finale. Walter Sabatini si è lamentato ai microfoni di Sky dell’episodio. Più tardi il direttore dell’area tecnica del Bologna, intercettato in zona mista, ha parlato di mercato ed in particolare delle voci che vorrebbero Ibrahimovic in rossoblu. Queste le parole che fanno sognare i tifosi felsinei, riportate da TuttoBolognaWeb: ...

Le capre che hanno aiutato a salvare la Ronald Reagan LIbrary dagli incendi : Sono state usate per brucare l'erba intorno alla biblioteca e creare un'area di sicurezza, ed è stata una buona idea

Gazzetta : il fantasma di Ibrahimovic ha scosso gli attaccanti del Napoli : Oggi dovrebbe tornare Milik in campo, scrive il quotidiano. Lo stadio di Ferrara gli riporta alla mente il secondo infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, poco dopo che si era ripreso dallo stesso incidente all’arto destro. Ha vissuto mesi difficili, Milik, prima di ritornare a essere protagonista. Lo spettro Ibrahimovic. Le anticipazioni di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità d’ingaggiare Zlatan ...