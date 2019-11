I paesaggi della campagna spagnola dall’alto sembrano dipinti astratti

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) A prima vista gli scatti del fotografo ungherese Milan Radisics ricordano qualcosa di molto diverso da ciò che realmente immortalano: quelli che possono essere scambiati per composizioni del primo cubismo à la Braque, esperimenti futuristi intorno al tema del movimento di Giacomo Balla, o campiture nette di colore tipiche dello svizzero Paul Klee, sono in realtà scatti che catturano la varietà cromatica dei campiSpagna da una prospettiva molto elevata. Viste dall’occhio di un drone, queste trame articolate del paese iberico generano un gioco di linee, forme e colori che ricordano i tratti tipici del movimento astratto. Per capire di cosa stiamo parlando, provate a sfogliare le immagini qui sopra: l’effetto è sorprendente. La serie di Milan, dal titolo Sur/Real Land, fa parte di un più ampio progetto fotografico intitolato Water.Shapes.Earth, di cui potere scoprire di ...

