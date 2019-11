I legali della famiglia di Luca Sacchi chiedono di sentire Anastasia e il test di Dna

FdI : ripiantato Albero della legalità a Nuova Ostia Roma : Roma – Ripristinato a piazza Gasparri l’Albero della Legalita’, dopo l’asportazione della targa dedicata alle Vittime di Mafia e le torture inflitte all’Albero intossicato con calce e vernice, poi segato e spezzato. Lo comunica Fratelli d’Italia in una nota spiegando che il gruppo di FdI e’ tornato di nuovo nel Parco Willy Ferrero, insieme alle istituzioni, alla presenza del vicepresidente della Camera e ...

Web Summit - l’ora di Snowden : “Ormai l’abuso della privacy è stato legalizzato. Dobbiamo riconquistare Internet” : L’ex analista della Cia, in collegamento da Mosca, apre ufficialmente la fiera di Lisbona tornando a puntare il dito sui colossi della tecnologia e il governo Usa

Massimo Pericolo : 'Se la legge è stupida della legalità non me ne frega niente' : Massimo Pericolo, Speranza e Vaz Tè hanno concesso un'intervista a Rolling Stone Italia per il nuovo format del noto magazine musicale internazionale, chiamato 'Chat di Gruppo'. Chiacoria intervista Massimo Pericolo, Speranza e Vaz Tè A fare gli onori di casa, conducendo la chiacchierata e e ponendo domande agli ospiti, è stato Chicoria, icona dello street rap italiano, nonché autore del best seller del 2014 'Dura Lex - La legge non è uguale per ...

Anche la Germania apre alla legalizzazione della cannabis : Due politici di spicco in Germania hanno aperto alla legalizzazione della cannabis ricreativa riaccendendo un dibattito aperto in diversi paesi d'Europa. Intanto la Germania ha legalizzato la cannabis medica nel 2017 e sta compiendo le mosse necessarie per diventare il futuro leader di settore in Europa.Continua a leggere

Trento. Educazione stradale e alla legalità : le attività della polizia locale : La polizia locale di Trento è da sempre impegnata nella promozione della legalità e nell’Educazione dei cittadini alla sicurezza. Sono

Caso Regeni - scarcerato dopo 2 anni uno dei legali della famiglia : una speranza per la verità mentre in Egitto aumenta la repressione : scarcerato uno dei legali della famiglia di Giulio Regeni: una speranza nella strada verso una soluzione del Caso, nel marasma repressivo messo in atto dal regime egiziano. Ibrahim Metwaly Hegazy, avvocato egiziano e attivista per i diritti umani, membro fondante dell’Ecrf, la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, era stato fermato nel settembre 2017 all’aeroporto internazionale del Cairo mentre si stava imbarcando su un volo con ...

Uccisa aquila di Bonelli in Sardegna - WWF : “Un crimine ai danni della biodiversità - pronti alle vie legali” : “L’uccisione a fucilate di Tepilora, una giovane femmina di aquila di Bonelli liberata nel 2018 in un’area protetta in provincia di Nuoro nell’ambito del progetto internazionale aquila A-Life, è un crimine ai danni della biodiversità nazionale ed europea“: lo afferma il WWF in una nota. L’aquila di Bonelli “è un rapace estremamente raro e protetto, che si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi ed uccelli, innocuo per gli ...