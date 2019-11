Guida agli Europei di calcio 2020

Black Friday 2019 : Guida agli sconti già annunciati : Il Black Friday sarà venerdì 29 novembre, ma alcune promozioni sono già cominciate e altre andranno avanti anche dopo

Black Friday Amazon 2019 : date - offerte e Guida agli sconti migliori : Il prossimo Black Friday 2019 sarà venerdì 29 novembre. La data cade ogni anno il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento a partire dal caso di Walmart, una delle catene di negozi più importante negli Stati Uniti, che a partire dal 2012 ha scelto di proporre sconti la sera del giorno del Ringraziamento. Ecco quali sono gli sconti e le offerte migliori con una pratica guida per approfittarne ed evitare brutte sorprese.Continua a leggere

Brescia - divieto di Guida in Svizzera per l’attaccante [DETTAGLI] : Non sta di certo attraversando un buon momento l’attaccante Mario Balotelli, il calciatore del Brescia è reduce da prestazioni negative con le Rondinelle ed in più grandi polemiche per i cori razzisti dei tifosi del Verona nei confronti del calciatore. SuperMario ha le qualità tecniche per risollevare il Brescia ma ha bisogno di ritrovare la migliore condizione fisica e fiducia. Nel frattempo provvedimento nei confronti del ...

Guida turistica muore uccisa da uno sciame di vespe : il suo corpo recuperato dopo 4 giorni coperto dagli insetti : Una Guida turistica è stata uccisa da uno sciame di vespe giganti che l’ha punta a morte. È quanto successo in Thailandia al 58enne Sanchai Phao-arun, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori solo quattro giorni dopo proprio a causa della massiccia presenza di insetti. La vicenda è avvenuta nel distretto di Mae Ai, al confine con il Myanmar, come riferisce il Daily Mail: secondo quanto ricostruito, l’uomo, una Guida turistica ...

Torino Art Week 2019 - la Guida agli eventi : 10 cose da fare più una : Artissima – Lingotto Al suo terzo anno come direttrice Ilaria Bonacossa sceglie il tema del desiderio, momento di rottura – ligne de fuite come per Gilles Deleuze e Félix Guattari – capace di fornire visioni altre al sistema e alla visione canonica di un’opera darte. A celebrarlo nella sua forma più passionale anche la mostra “Abstract Sex: We don’t have any clothes, only equipment”, sotto la curatela di Lucrezia Calabrò ...

Programmi TV di stasera - sabato 26 ottobre 2019. Sabrina Salerno - Paola Gassman e Emma Marcegaglia tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida - Le Ragazze Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quinta puntata sarà dedicata al mondo di Ben Hur, il film kolossal campione di incassi nel 1959, vincitore di ben 11 premi Oscar. Alberto Angela farà rivivere la storia del celebre auriga e la città di Roma del ...

Salisburgo-Napoli - Champions League : la squadra di Ancelotti non può sbagliare. Mertens a Guidare l’attacco : Il Napoli non può assolutamente sbagliare la partita di domani (23 ottobre) in trasferta contro il Salisburgo. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno convinto tutti nella strepitosa vittoria in casa contro i campioni d’Europa del Liverpool, a spegnere gli entusiasmi è arrivato lo scialbo pareggio in casa del Genk. Per gli azzurri è arrivato il momento di riprendere la marcia verso la qualificazione agli ottavi e magari anche al primo posto. Gli ...

Modern Love - Guida agli otto episodi della serie Amazon Prime Video : Nel 2004 il New York Times inaugurò una delle sue più celebri rubriche “Modern Love” in cui scrittori professionisti e dilettanti parlavano di relazioni e raccontano storie personali. Nel 2016 da questa rubrica vennero tratti dei podcast e a leggere e interpretare le storie vennero chiamati attori del calibro di Zachary Quinto e Debra Winger. Nel 2019 quella stessa rubrica approda sul piccolo schermo, tradatto da Amazon Prime Video ...

AESVI lancia la Guida agli eSports : Che cosa sono gli eSports e dove si possono seguire? Che rapporto hanno con i videogiochi e con lo sport tradizionale? Tutti i videogiochi possono essere anche eSports? Come si diventa un videogiocatore professionista? Sono queste, e tante altre, le domande alle quali cerca di rispondere AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia - nella sua Guida agli eSports. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Uno ...

La Guida agli esports di AESVI : tutto ciò che c’è da sapere sul mondo dei videogiochi competitivi : Che cosa sono gli esports e dove si possono seguire? Che rapporto hanno con i videogiochi e con lo sport tradizionale? Tutti i videogiochi possono essere anche esports? Come si diventa un videogiocatore professionista? Sono queste, e tante altre, le domande alle quali cerca di rispondere AESVI – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia – nella sua Guida agli esports. Uno ...

Ex Ilva - Morselli nuova ad di ArcelorMittal : chi è la ‘tagliatrice di teste’ che Guidava la cordata perdente. Ed era per la decarbonizzazione : Era la numero uno della cordata che perse la battaglia proprio contro ArcelorMittal. E in ambienti sindacali tremano, rileggendo il suo curriculum, dove ‘spiccano’ i tagli drastici alla Berco e le tensioni all’Ast di Terni. Adesso Lucia Morselli, una fama da ‘tagliatrice di teste’, arriva dove da tempo si vociferava puntasse, nonostante la sconfitta di Acciaitalia, la newco che guidava nella gara per aggiudicarsi ...

Chieri - 5 bimbi investiti da un Suv davanti all'asilo : uno è grave. Al vaglio posizione ultimo Guidatore : Dramma in provincia di Torino. Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento,...