Guardia giurata investe motociclista - poi si spara in testa : dramma all'alba : Entrambi in condizioni gravissime. A Milano una Guardia giurata in auto ha investito un motociclista: credendo morto si è...

Milano - Guardia giurata accoltella per 'gioco' un collega alla schiena vicino al Duomo : Episodio controverso ieri pomeriggio a Milano, precisamente vicino al Duomo, dove una guardia giurata di 30 anni ha accoltellato un collega 24enne. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare si sia trattato di un gioco finito male. I due, infatti, sono stati concordi nel dichiarare agli agenti della Polizia di Stato che stessero solo facendo un gioco, e che quindi si è trattato di un incidente che non era assolutamente previsto. ...

Guardia giurata accoltella alla schiena un collega nello spogliatoio : È successo a Milano, vicino al Duomo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non sarebbe in pericolo...

Ruba un alcolico - poi aggredisce Guardia giurata : tunisino scatena il panico al supermercato : Sorpreso da una guardia giurata mentre cercava di sottrarre un liquore, il nordafricano ha rotto la bottiglia usando poi gli affilati cocci come arma per attaccare il vigilante. Fermato grazie anche all'intervento di tre carabieri fuori servizio, il 22enne si trova ora in carcere Federico Garau ? Luoghi: Bolzano

Cercano di rubare la pistola a una Guardia giurata - arrestati 2 ragazzi : Nel processo per direttissima, il tribunale di Imperia ha convalidato l'arresto per entrambi, imponendo loro i domiciliari

Aggrediscono Guardia giurata e tentano di sfilargli pistola - arrestati : Fabrizio Tenerelli E’ stata una notte movimentata a Diano Marina, in provincia di Imperia. Due ragazzi incensurati: Mattia Castelein e Giovani Gaglioti, di 19 e 20 anni, sono così stati arrestati con l’accusa di tentata rapina Hanno insultato, minacciato e assalito una guardia giurata, tentando di sfilargli la pistola dalla fondina, dopo il tentativo di strappargli il telefonino dalle mani. E’ stata una notte movimentata a Diano ...

Una Guardia giurata donna è stata ferita in un assalto a un portavalori : Una donna, guardia giurata di un istituto di vigilanza, è rimasta ferita in una tentata rapina a un portavalori a Orta Nova (Fg). E accaduto alle 8.30, in piazza Aldo Moro in una filiale di un Istituto di credito dove i vigilantes sono stati affrontati da 4 banditi, armati con fucili a canne mozze e con il volto coperto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malfattori sarebbero arrivati sul posto quando i vigilantes erano ...

Strage di Orta Nova - il collega della Guardia giurata : "Nessun segnale". Ma per i vicini era depresso : Era andato regolamrment al lavoro senza insospettire i colleghi Ciro Curcelli, l'uomo che ha ucciso la moglie e le figlie prima di suicidarsi. Solo una vicina denuncia: "Stava tra le nuvole"

Milano : Guardia giurata simula incidente su lavoro - arrestato : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Ha simulato di avere un incidente sul lavoro e ha chiamato la polizia di Milano. L'uomo è una guardia giurata di 49 anni ed è stato arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Gli agenti si sono recati in viale Famagosta, a seguito della telefonata. L

Napoli - raid al pronto soccorso di Villa Betania : Guardia giurata presa a sprangate - è grave : Ennesima aggressione al pronto soccorso di Villa Betania dove una guardia giurata è stata ridotta quasi in fin di vita. Verso le 11.30 un energumeno voleva a tutti i costi entrare nel...

Un ragazzo ha accoltellato una Guardia giurata e poi si è suicidato nel tunnel della stazione Tiburtina a Roma : A Roma giovedì sera un ragazzo ha accoltellato al collo un vigilante nel tunnel che collega la metro alla stazione Tiburtina, lo ha disarmato e ha usato la sua pistola per suicidarsi. La polizia è stata avvisata da una persona

Follia a Roma : accoltella Guardia giurata - poi gli sfila pistola e si spara alla testa : Roma – Episodio drammatico questo pomeriggio a Roma, nel tunnel della fermata della Metro B stazione Tiburtina. Un uomo straniero ha prima ferito con un coltello una guardia giurata, poi lo ha disarmato e infine con la stessa arma, una pistola, si è sparato un colpo alla testa, togliendosi la vita davanti alle decine di persone che erano ferme in attesa della metropolitana. E’ successo attorno alle 17 odierne. Ad essere aggredita e ferita ...

