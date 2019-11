Greta Thunberg e la nuova sindrome ecocomplottista

Giovanni Allevi : “Io Asperger come Greta Thunberg? Da quello che ho letto mi sembra chiarissimo” : Giovanni Allevi in lode di Greta Thunberg. L’endorsement del pianista alla 16enne svedese che è diventata la paladina mondiale della lotta contro i cambiamenti climatici arriva direttamente dalle pagine del settimanale “Chi”. “Greta? Si è fatta interprete di un’energia mondiale pronta ad esplodere e ci ha costretti a rivedere completamente la percezione nei confronti delle nuove generazioni: i ragazzi si sono dimostrati molto più intelligenti, ...

Greta Thunberg in una foto del 1898 - l’immagine che scatena le teorie complottiste : “È una viaggiatrice del tempo” : Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, è finita sulle prime pagine di tutto il mondo quest’anno dopo le sue proteste contro la mancata azione sul clima a scala globale. Per molti giovani, Greta è diventata un modello da seguire. Sulla scia delle sue proteste davanti al Parlamento svedese, in milioni, nel mondo, partecipano a scioperi globali per esortare i potenti ad agire contro i cambiamenti climatici. Quegli stessi potenti che esaltano il ...

Greta Thunberg in catamarano : non prende l'aereo ma vomita per le onde : Diario di bordo del catamarano La Vagabonde, secondo giorno di navigazione sulla rotta per il Portogallo: Greta Thunberg ha il mal di mare e vomita come se non ci fosse un domani. Ai più questa notizia, oltre a provocare un certo schifo, in una scala di valori tra zero e dieci dovrebbe importare zer

Greta Thunberg - bella vita alle Bermuda : "Cosa ho fatto questa mattina sotto al sole" : Prosegue il viaggio di Greta Thunberg a bordo del catamarano Le Vagabonde, alla volta della Spagna, Madrid. La baby-ambientalista svedese si trova a bordo con una coppia di australiani surfisti e il loro bambino di 11 mesi. Davanti all'equipaggio, 5mila chilometri. Lo sbarco previsto è in Portogallo

Harry e l’omaggio a Greta Thunberg : «Ha aperto la strada a un sogno» : Il Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeIl Principe Harry in GiapponeGreta Thunberg ha ufficialmente un nuovo sostenitore. Trattasi di Harry d’Inghilterra, che durante il suo ultimo appuntamento ufficiale prima della pausa natalizia, ha speso parole di ...

Greta Thunberg - Al Bano Carrisi sbotta : "Ambiente? Io parlo del clima dal 1986" : Per quanto riguarda l'ambientalismo, Al Bano Carrisi ha qualcosina da dire a Greta Thunberg. Ne parla nell'intervista a Libero di oggi in esclusiva. Senta, lei che ha cantato prima di tutti una canzone ambientalista - Cara Terra Mia - cosa pensa del fenomeno Greta Thunberg? "Ben venga", risponde Al

Un artista tedesco ha rivisitato l’artwork di Sgt. Pepper’s dei Beatles : compaiono anche Greta Thunberg e Barack Obama : Sgt. Pepper's dei Beatles - che per dovere di cronaca si chiama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - è quell'album del 1967, una realtà che suggellò l'esplosione psichedelica dei Fab Four e un momento di rottura con tutto il mondo pop rock di quel tempo. I Beatles erano in ottima forma: un anno prima era uscito Revolver e soprattutto erano scomparsi i modelli da proto-boyband che portavano le adolescenti a strapparsi i capelli sulle note di ...

Vittorio Feltri - la letterina a Greta Thunberg e gretini : "Ambientalisti da strapazzo - prendetene atto" : Ormai gli ambientalisti spopolano. La moda ecologista dilaga in ogni strato sociale e non c' è verso di arginarla. Rassegniamoci a subirne le conseguenze devastanti. Ma ci sia almeno consentito di opporre al catastrofismo imperante alcune considerazioni basate sulla osservazione della realtà. Il sur

Gli uffici che usano immagini di Greta Thunberg per farti sentire in colpa per la plastica : Se avessi un euro per tutte le volte in cui, negli ultimi mesi, ho rivolto ad amici e parenti – e anche a me stesso, confesso qui senza vergogna – la frase “Greta Thunberg non approverebbe”, in riferimento ad abitudini quotidiane lontane anni luce da un atteggiamento più consapevole e rispettoso nei confronti dell’ambiente e del mondo in cui viviamo, probabilmente ora avrei una discreta somma da investire (magari in un fondo pensione, ...

Alessandro Sallusti : "Altro che Greta Thunberg e pm". Di chi è la colpa se oggi Venezia annega : Alessandro Sallusti attacca i veri responsabili del disastro di Venezia. "Scommetto che adesso ci diranno che ha ragione Greta, che Venezia è vittima del cambiamento climatico", scrive nel suo editoriale su Il Giornale, tutte "palle" perché l'Italia "è stata gravemente alluvionata, a volte devastata

Venezia - la Greta Thunberg italiana attacca : "Con quale coraggio?". Alluvione - chi ha i morti sulla coscienza : L'Alluvione di Venezia regala nuova forza a Greta Thunberg e alle "gretine" d'Italia. È la giovane studentessa Federica Gasbarro, attivista di Fridays For Future più volte scesa in piazza accanto alla baby eco-paladina svedese, a vergare sull'HuffingtonPost.it un violentissimo attacco contro chi gov

Greta Thunberg salpa verso Madrid : ha trovato un “passaggio” - viaggerà in catamarano [FOTO] : Greta Thunberg tornerà in Europa salpando dalla Virginia a bordo di un catamarano: parteciperà alla COP25 di Madrid, la conferenza mondiale sul clima. Il viaggio inizia oggi a bordo de “La Vagabonde” grazie al passaggio offerto alla giovane attivista svedese dagli australiani Riley Whitelum e Elayna Carausu, considerati gli “influencer della vela”. A bordo anche lo skipper inglese Nikki Henderson e la figlia di 11 mesi ...

Clima - Greta Thunberg : “L’estremismo di Trump risveglia la gente” : Il presidente Trump assume posizioni così “estreme” sui cambiamenti Climatici che sta “risvegliando la gente“: lo ha affermato Greta Thunberg, l’attivista svedese che a breve lascerà gli Stati Uniti. Trump “è così estremista e dice cose così estreme che penso che questo in qualche modo stia risvegliando la gente. Quando è stato eletto ho pensato che adesso la gente dovrà finalmente svegliarsi. Perché sembra ...

Greta Thunberg - «Le mie battaglie» : La storia di Greta Thunberg, oggi sedicenne, è stata raccontata da molti, ma raramente nel modo giusto. Greta è la studentessa svedese che nell’agosto dello scorso anno ha deciso di scioperare per il clima, dando vita a un movimento globale che vede la partecipazione di circa 1,6 milioni di persone in 133 Paesi diversi. Quella che è comparsa sulla copertina di Time, che ha incontrato Barack Obama ed è stata candidata ...