Grease | il celebre musical in scena al Teatro Olimpico di Roma | date | orari | prezzi dei

Grease - in progetto una serie tv spin-off del celebre musical : “You’re the one that I want” è una frase che valeva nel 1978 così come a maggior ragione in queste ultime ore: è notizia recente, infatti, l’intenzione di Hbo Max, il servizio di streaming di Warner Media in arrivo nel 2020, di ordinare una serie tv spin-off tratta da Grease. Il mitico musical che è diventato un altrettanto immortale film con John Travolta e Olivia Newtown John tornerà dunque sotto una nuova veste. ...