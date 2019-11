Grazie per la bella cena con Matteo Salvini | Le chat tra il tesoriere della

Venezia : Brugnaro - 'Grazie ai giovani che si sono rimboccati le maniche per ripulire la città' (2) : (Adnkronos) - Con riferimento al Mose, il sindaco ha poi sottolineato come sia essenziale che d’ora in poi la Città venga informata dello stato di avanzamento dei lavori, "che vengano completate le opere complementari, come i marginamenti delle isole, ed effettuata una costante manutenzione anche de

Venezia : Brugnaro - ‘Grazie ai giovani che si sono rimboccati le maniche per ripulire la città’ (2) : (Adnkronos) – Con riferimento al Mose, il sindaco ha poi sottolineato come sia essenziale che d’ora in poi la Città venga informata dello stato di avanzamento dei lavori, “che vengano completate le opere complementari, come i marginamenti delle isole, ed effettuata una costante manutenzione anche delle opere minori”.Dopo aver raccontato della situazione constatata a Pellestrina e nelle altre isole della Laguna, ...

Venezia : Brugnaro - ‘Grazie ai giovani che si sono rimboccati le maniche per ripulire la città’ : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto oggi in Consiglio comunale, per parlare delle acque alte eccezionali dei giorni scorsi. Il primo cittadino ha aperto il suo discorso “ringraziando tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per fronteggiare l’emergenza: la Protezione civile, le Forze dell’ordine, la Polizia locale ‘ soprattutto la pattuglia che ha ...

Scoperta la “talpa” dei cunicoli di reionizzazione Grazie al VLT dell’Eso e ad Hubble : Porta la firma di un gruppo a guida italiana – guidato da Eros Vanzella dell’Inaf di Bologna – l’articolo che inchioda il “colpevole” delle cavità di gas ionizzate osservate, grazie all’effetto di lensing gravitazionale, nella galassia Sunburst, a 11 miliardi di anni luce da noi: a scavarli è stato un ammasso stellare. Il più antico mai confermato. Nei due inserti è mostrata l’immagine in banda ottica ottenuta con Hubble da H. Dahle et al., ...

Arno - il geologo : “Alluvioni diminuite nei secoli Grazie al riscaldamento globale e allo sviluppo delle attività umane - ma la pericolosità è aumentata a dismisura” : L’ultima ondata di maltempo che ha interessato l’Italia nel weekend, ha provocato anche la piena del fiume Arno, che ha messo in allerta Firenze e Pisa. Nicola Casagli, professore ordinario di Geologia applicata presso l’Università degli Studi di Firenze, in un post su Facebook ha parlato del principale fiume della Toscana, delle alluvioni che ha provocato nel corso del tempo e delle differenze tra passato e presente. “La prima alluvione ...

Comuni - all’assemblea Anci il Manifesto per città al servizio delle persone Grazie alla tecnologia. Da gestione dei rifiuti a sicurezza : Era il 2010 quando iniziava a circolare il termine Smart City, la città intelligente. A distanza di pochi anni, al posto di progetti che ancora oggi stentano a decollare, inizia già a farsi strada un nuovo modello: è quello della Augmented City, la città Aumentata, quella cioè che punta a garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere la città, aumentandone i servizi grazie all’uso intelligente della tecnologia. Saranno l’internet delle ...

Dieta Sirt - cos'è e come funziona/ Perdere 3 kg in una settimana Grazie alle sirtuine : Dieta Sirt, cos'è e come funziona: il regime alimentare seguito dalle celebrità che promette di far Perdere tre chili in una settimana, ecco come.

Risultati NBA – Milwaukee vola Grazie ad Antetokounmpo - un super Doncic invece non basta a Dallas : La tripla doppia di Doncic non basta a Dallas per evitare il ko contro New York, uno splendido Antetokounmpo trascina invece Milwaukee Vittoria convincente per Miami Heat nella notte NBA, un successo che arriva al termine di un match combattuto sul parquet di Cleveland, dove i Cavaliers non riescono ad arginare la superiorità degli avversario. Finisce 97-108 per gli ospiti, che costruiscono la vittoria nei primi due quarti, gestendo poi ...

Spoiler Upas - puntata 14 novembre : Diego sta per tornare a casa Grazie al patteggiamento : Non sarà Aldo Leone a mandare in carcere il figlio Jacopo. È quanto appreso dai telespettatori di Un posto al sole guardando la puntata trasmessa ieri 13 novembre, durante la quale Delia ha supplicato il marito di tenere il segreto sul coinvolgimento del ragazzo nel tentato omicidio. Nonostante la convinzione che Jacopo debba costituirsi, Aldo ha finito per assecondare la moglie ed ha persino deciso di chiudere la sua relazione con Beatrice. ...

Su Real Time 'Tienda : Missione Bellezza' - 8 donne rivoluzionano il look Grazie agli esperti : Dal 14 novembre alle 21.10 su Real Time. A cura di Gabriele Parpiglia. Nel cast l’imprenditore e fondatore di Coconuda Fabio...

Alessio Boni presto papà Grazie a Nina Verdelli : ‘Per mio figlio dirò no a certi lavori’ : Alessio Boni vive un momento d’oro in tv. Prima il successo de La compagnia del cigno (che tornerà con una seconda stagione), poi quello de La strada di casa (di cui si è da poco concluso il secondo capitolo), e ora la fiction su Enrico Piaggio, andata in onda su Rai 1 il 12 novembre. Una gioia ancora più grande però è attesa a marzo 2020, quando l’attore diventerà per la prima volta papà grazie alla compagna Nina Verdelli. Alessio ...

Sprechi addio - Grazie alle capsule ricaricabili per Nespresso : Le capsule ricaricabili per caffè di Lictin ti permettono di risparmiare denaro e rispettare l'ambiente: scoprile subito!

Mughini : 'Grazie mister Sarri per il coraggio di aver tolto CR7 contro il Milan' : Nonostante la difficile vittoria contro il Milan, alla Juventus l'argomento più chiacchierato resta la sostituzione di Cristiano Ronaldo a mezzora dalla fine. Una decisione molto importante e coraggiosa da parte di Maurizio Sarri che come la gran parte degli addetti ai lavori si aspettava, non è stata presa bene dal portoghese. Dopo il cambio CR7 prima si è diretto negli spogliatoi e poi a tre minuti dalla fine della partita ha lasciato ...

Ti amo per come sono con te - per chi sono diventata Grazie a te : L’amore è una cosa meravigliosa, quello che rende davvero speciale e unico un rapporto è come l’altro ci fa sentire. Dicono che nella vita ci innamoriamo più volte, tre per l’esattezza, prima di incontrare il grande amore. Viviamo relazioni malsane, sofferte e dolorose. ??Ci innamoriamo di uomini estremamente affascinanti ma folli, di altri che ci riempiono di attenzioni e di altri ancora che invece ci danno solo gli avanzi. Ma nella vita ...