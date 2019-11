Gran Bretagna | il primo duello tv tra Johnson e Corbyn finisce in parità

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Germania vincente sull’Argentina - grazie a Struff. Serbia ok con Djokovic. Gran Bretagna in vantaggio con Murray : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 ARGENTINA-Germania: al termine di un tiebreak infinito, risoltosi 10-8, Struff vince il secondo set e il match contro Schwartzman consegnando alla compagine teutonica il punto del 2-0 complessivo. I parziali di questo incontro, che ha fatto seguito a quello di Kohlschreiber con Pella, sono 6-3, 7-6 (10). 15.32 Gran Bretagna-OLANDA: Haase sembra aver trovato più ritmo nel secondo set. ...

Coppa Davis 2019 : debuttano la Serbia di Djokovic e la Gran Bretagna di Murray - la Spagna gioca per il primo posto nel suo girone contro la Croazia campionessa uscente : E’ già tempo dei primi verdetti nella terza giornata delle Finali di Coppa Davis 2019 che si stanno disputando sui campi indoor della Caja Magica di Madrid. Tralasciando l’Italia, della cui sfida per il secondo posto nel gruppo F contro gli Stati Uniti parliamo a parte, la Spagna di Rafael Nadal, dopo aver battuto la Russia aggiudicandosi il punto decisivo nel doppio, cercherà un nuovo successo e il primo posto nel gruppo B contro la Croazia ...

I luoghi delle serie tv - le location visitabili di The Crown in Gran Bretagna : La tanto attesa terza stagione di The Crown è finalmente arrivata. I nuovi episodi della serie sono disponibili su Netflix da poco più di 24 ore e già non si parla d'altro che degli intrighi di corte, delle prove del nuovo cast, dei rumor sulla vita sentimentale della regina… Ciò che sembra mettere tutti d'accordo, ad ogni modo, è la sontuosità delle location di The Crown. Ogni dettaglio di residenze, parchi, uffici è restituito con una tale ...

Gran Bretagna - completata l’identificazione delle vittime del tir : tutti vietnamiti : Sono tutte vietnamite le vittime del tir della morte, trovato nel sud dell’Inghilterra lo scorso 23 ottobre. L’identificazione dei corpi è stata completata, ha reso noto la polizia britannica, che ha lavorato con i colleghi vietnamiti, e poi ha informato tutte le famiglie dei miGranti morti soffocati nel camion. L’identificazione è stata possibile grazie a campioni del dna prelevati dalle famiglie dei 39 profughi, che temevano ...

Meghan Markle sta davvero dividendo la Gran Bretagna? : Il magazine Tatler ha dedicato la copertina a Meghan Markle, la duchessa più chiacchierata degli ultimi anni e ha lanciato un sondaggio che spacca il popolo di Sua Maestà in due parti. davvero la moglie del principe Harry ha portato aria nuova tra gli antichi saloni di Buckingham Palace? La sua indole ribelle ha trascinato via la polvere di tradizioni secolari? Oppure il suo comportamento anticonformista sta solo imbarazzando la royal family e ...

Si rompe lo stallo sulla Brexit : Gran Bretagna alle urne prima di Natale : Dopo il terzo no alla mozione presentata da Boris Johnson per richiedere lo scioglimento dei Comuni e le elezioni anticipate, la storia infinta della Brexit sembra essere a un punto di svolta; il numero uno di Downing Street non si è fatto cogliere impreparato: ha preso la parola annunciando la presentazione di uno short bill per votare il prossimo 12 dicembre ed evidentemente chi doveva capire, ha capito. Infatti, il leader laburista Jeremy ...

Gran Bretagna - 35mila euro a testa ai trafficanti di uomini per morire nel tir dell’orrore : Fino a 35mila euro a testa nella speranza di poter arrivare dall'Asia nel nord europa, è quanto avevano pagato i 39 disperati trovati morti asfissiati nel tir dell'orrore a Thurrock, in Inghilterra. Un giudice ha convalidato l'arresto dell'autista del tir ma le indagini proseguono per stabilire responsabilità e incastrare i trafficanti.Continua a leggere

Cybersicurezza - 9000 denunce telematiche in Gran Bretagna finiscono ‘in quarantena’. E io non finirò mai di stupirmi : Non finirò mai di stupirmi. E non mi consola dover constatare che anche fuori dai nostri confini l’incompetenza regni sovrana. Novemila segnalazioni di crimini informatici inoltrate alla Autorità centrale che in Gran Bretagna coordina le attività di prevenzione nel settore sono finite “in quarantena”, perché sospettate di contenere virus, e quindi non sono state prese in considerazione. Diego Abantantuono esclamerebbe “oh, perbacco” e Renato ...

Erano cinesi i 39 trovati morti nel tir in Gran Bretagna. Un episodio analogo nel 2000 : Sono di nazionalità cinese le 39 vittime ritrovate ieri dalla polizia britannica a Grays, nell’Essex (sud dell’Inghilterra) all’interno del container frigorifero di un tir appena sbarcato nel Regno Unito. Lo riferisce la Bbc. Nel 2000, in un episodio analogo, Erano stati rinvenuti a Dover i corpi di 58 miGranti, pure cinesi.

Immigrati - orrore in Gran Bretagna : trovati i corpi di 39 persone su un tir : orrore in Gran Bretagna. I corpi di 39 persone, 38 adulti e un adolescente, sono stati trovati nel container di un Tir nell'Essex. La polizia, chiamata dai servizi di emergenza sanitaria nella notte al Waterglade Industrial Park a Grays, ha arrestato l'autista, un giovane di 25 anni dell'Irlanda del

I miGranti muoiono anche nei camion. Trovati 39 cadaveri in un tir in Gran Bretagna : Trentanove cadaveri in un camion, nell’Essex. L’autista è stato arrestato, il tir proveniva dalla Bulgaria. Il camion era entrato nel Regno Unito sabato attraverso il porto di Holyhead, dopo un passaggio in Irlanda. Il ritrovamento è avvenuto però solo nelle ultime ore, durante un controllo eseguito dalla Essex Police in un’area industriale di Grays, a est di Londra.L’autista, che ha 25 anni, ...