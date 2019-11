Governo | per Di Maio andrà avanti ma basta slogan

Giustizia - Bonafede : “Via libera alla riforma del processo civile. Prescrizione? Due proposte per venire incontro alle altre forze di Governo” : Non è bastato un nuovo lungo vertice serale tra le forze di maggioranza per limare i diversi orientamenti sulla prescrizione e sul processo penale. Al termine del vertice a Palazzo Chigi, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato il via libera alla riforma del processo civile che “andrà probabilmente in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. È una riforma importante che chiedono i cittadini e gli imprenditori, ...

Cos’è il Meccanismo europeo di stabilità e perché Lega e M5s attaccano il Governo : La riforma del Meccanismo europeo di stabilità è diventato un caso: anche il M5s, dopo i partiti dell'opposizione, ha attaccato il premier Conte, chiedendo "trasparenza", e che il Parlamento sia informato della trattativa. Il vertice si terrà venerdì a Palazzo Chigi. Poi il 27 novembre, il ministro dell'Economia Gualtieri riferirà in commissione al Senato.Continua a leggere

Governo : Bersani - ‘noi unici a non rompere co… - ma stop armata Brancaleone’ (2) : (Adnkronos) – “Per avere una coalizione convinta – aggiunge poi Bersani – è necessario che i contraenti -dunque Pd e sinistra da un lato e 5 Stelle dall’altra- facciano una cosa nuova che li porti ad essere ed apparire non più esattamente quelli di prima, sennò la comunicabilità tra quei mondi non scatta”. L'articolo Governo: Bersani, ‘noi unici a non rompere co…, ma stop armata Brancaleone’ ...

Giuseppe Conte - il fantasma di Gargonza : perché il conclave potrebbe far cadere il Governo : Giuseppe Conte non ha ancora segnato in agenda la data dell'annunciato "conclave" governativo. E si chiede se non sia il caso di derubricarlo a vertice informale di un giorno, o ancora, giacché la prudenza non è mai troppa, a una cenetta "in pieno relax", scrive il Corriere della sera in edicola mar

Maltempo - Musumeci : “Il Governo garantisca attenzione per la Sicilia” : “Il Governo nazionale garantisca alla Sicilia la giusta attenzione per i danni causati dalMaltempo in tutta l’Isola”. Lo ha chiesto il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una nota indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nei mesi di settembre e ottobre – scrive il governatore – buona parte del territorio siciliano e’ stato interessato, a piu’ riprese, da eccezionali eventi ...

Sicilia : da Governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri (2) : (Adnkronos) - L’idea del governo regionale è quella di mettere in circolo una risorsa importante per rivitalizzare la crescita del territorio e creare opportunità di lavoro per aziende, tecnici, fornitori che saranno impegnati in questi 161 cantieri della cultura che si apriranno con i lavori di amm

Sicilia : da Governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - Il governo Musumeci ha stanziato oltre 32 milioni di euro per la riqualificazione di 161 teatri della Sicilia. I fondi - stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica - consentiranno la modernizzazione di st

Sicilia : da Governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri (2) : (Adnkronos) – L’idea del governo regionale è quella di mettere in circolo una risorsa importante per rivitalizzare la crescita del territorio e creare opportunità di lavoro per aziende, tecnici, fornitori che saranno impegnati in questi 161 cantieri della cultura che si apriranno con i lavori di ammodernamento delle strutture teatrali. Nel rispetto delle proporzioni previste dal bando, agli enti pubblici è stato concesso un ...

Sicilia : da Governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – Il governo Musumeci ha stanziato oltre 32 milioni di euro per la riqualificazione di 161 teatri della Sicilia. I fondi – stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica – consentiranno la modernizzazione di strutture esistenti e l’apertura sia di nuovi spazi che di sale da tempo chiuse al pubblico. Le risorse saranno erogate ...

Israele - ultimo incontro Gantz-Netanyahu per formare coalizione. Lieberman punta a un Governo Likud-Blu e Bianco : Il primo ministro israeliano Netanyahu e il leader dell'opposizione Benny Gantz hanno annunciato che si incontreranno questa sera alle 22 locali nell'ultimo tentativo di trovare un accordo per formare un nuovo governo. Il leader di Blu e Bianco (Kahol Lavan), generale Benny Gantz, che attualmente è l'uomo ufficialmente incaricato di formare un nuovo esecutivo, avrà tempo fino alla mezzanotte di domani per mettere mano ad un nuova compagine ...

Manovra : Gualtieri - ‘impegno Governo per ambizioso disegno riformatore’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Il governo è impegnato in un ambizioso disegno riformatore, di cui la legge di bilancio costituisce il primo tassello, volto non solo a evitare 23 miliardi di aumento dell’Iva ma rilanciare la crescita, l’occupazione, gli investimenti, l’innovazione, nella chiave della sostenibilità ambientale, dell’equità e della coesione sociale e territoriale”. Così il ministro ...

Salvini indagato per il caso Open Arms. E per il Governo rossogiallo è un problema : “Porti chiusi a scafisti e ong, in arrivo un’altra indagine contro di me per sequestro di persona per il caso Open Arms. Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è stato, è e sarà sempre un orgoglio!”. Scriveva così Matteo Salvini lo scorso

Paola Pisano - perché è il ministro più inutile del Governo : il commento di Alessandro Giuli : A quasi due mesi e mezzo dall' insediamento, nel governo Conte 2.0 è già possibile distribuire i primi riconoscimenti al non-valore. Ed è così che sul podio ideale dell' irrilevanza ritroviamo tre pallide figure di ministri anonimi e stentati: non tanto i peggiori della compagine, diciamo piuttosto

Pallavolo - Supercoppa Italiana – Agenti chiedono la rimozione del vessillo di San Marco : il Presidente Fabris scrive al Governo : Supercoppa Italiana, rimozione vessillo di San Marco: il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris scrive al Governo In relazione all’episodio accaduto sabato scorso in occasione della Supercoppa di volley femminile tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, quando tre Agenti in borghese della Questura di Milano hanno ordinato la rimozione dagli spalti della bandiera di San Marco, simbolo di Venezia e ...