Golf | Eurotour – A Dubai si conclude la stagione | in campo Molinari | Pavan e Migliozzi

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Asila2019: in palio il prestigioso titolo nel torneo delle Rolex Series, con prima moneta record, e la leadership continentale.in corsa per il “Rookie of the Year Award” Il DP World Tour Championship chiude ladell’European Tour sul percorso del JumeirahEstates, a, negli Emirati Arabi Uniti, (21-24 novembre), dopo 47 tornei disputati in 31 diverse nazioni. In50 concorrenti, i primi della Race To(ordine di merito) a scalare, tra i quali tre azzurri: Francesco, 28° in questa graduatoria, Andrea(29°) e Guido(40°). Tra i top 50 una sola defezione, quella di Tony Finau (39°) che ha lasciato spazio al danese Joachim B. Hansen (51°). Tanti i motivi di interesse, a iniziare da quelli sportivi, con un titolo prestigioso da conquistare, con la lotta a cinque per l’ambito successo nella Race ...

