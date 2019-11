Gm fa causa a Fca | Marchionne ha corrotto i sindacati L' azienda risponde

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) General Motors faa Fca, accusandola di averla danneggiata manipolando le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con il United Auto Workers fra il 2009 e il 2015. Gm punta il dito contro l’ex amministratore delegato, Sergio, definito una “figura centrale” nello schema di tangenti pagato da Fca al Uaw per indebolire Gm e spianare la strada alle nozze con Fiat Chrysler.Accuse che Fca ritiene “senza merito”: assicurando che si difenderà con tutti i mezzi legali a disposizione, Fca si dice “stupita per i contenuti e la tempistica” dell’azione legale.“Possiamo solo presumere che punti a fermare la proposta fusione con PSA e le trattative con il Uaw” aggiunge Fca. Laha come effetto immediato quello di appesantire i titoli delle due case automobilistiche a Wall Street, con Fca che arriva a ...

