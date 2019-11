Gli olivicoltori italiani al fianco dell’AIRC | “un extra per la ricerca”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Fondazione AIRC e glidi Cia-Agricoltorie Italia Olivicola insieme per il progetto ‘Unper la ricerca’, iniziativa pensata per sostenere il lavoro dei 5mila ricercatori AIRC e valorizzare il prodotto principe della dieta mediterranea, l’oliovergine d’oliva. Una collaborazione articolata in diversi appuntamenti per informare il pubblico sull’importanza di adottare comportamenti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro. Da tempo, siamo consapevoli che il fumo è il rischio evitabile che più incide sulla salute. Oggi, sappiamo che anche il cibo che consumiamo può influire ed essere un prezioso alleato per la prevenzione, se insieme riduciamo altri fattori di rischio come la sedentarietà e l’obesità. Alcuni tipi di tumore – in particolare quelli che interessano esofago, stomaco e intestino – sono fra i più sensibili agli effetti di una dieta ...

IOlivicola : Un 'EXTRA' per la ricerca ???? Gli #olivicoltori di @Cia_Agricoltura e #ItaliaOlivicola con @AIRC_it?? Il 7 e 8 dicemb… - agronotizie : RT @Cia_Agricoltura: Un 'EXTRA' per la ricerca ???? Gli #olivicoltori di #Cia e @IOlivicola con @AIRC_it?? Dal 7 e 8 dicembre in 40 cooperativ… - Cia_Agricoltura : Un 'EXTRA' per la ricerca ???? Gli #olivicoltori di #Cia e @IOlivicola con @AIRC_it?? Dal 7 e 8 dicembre in 40 coopera… -