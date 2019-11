Gli oggetti di scena di Friends all’asta per beneficenza | dal divano arancione all’abito

Friends - all’asta Gli oggetti più significativi della serie tv : Continua la rinnovata ondata di attenzione nei confronti di Friends, la serie comica che ha segnato gli anni Novanta e che proprio in questi mesi celebra il 25esimo anniversario dal suo debutto. In attesa della speciale reunion che dovrebbe riunire gli attori e i creatori originali l’anno prossimo sulla piattaforma di streaming di Hbo Max, in queste ore è stata annunciata una novità che riguarderà direttamente il set che ha visto le ...

Vita sana in ufficio? Ecco Gli oggetti che miglioreranno la tua giornata di lavoro : Umidificatore e depuratore d’ariaTappetini ergonomiciLampada da Tavolo LEDCuscino OrtopedicoBorraccia termicaScaldavivandeMetti delle piante e fiori sulla scrivaniaLavorare bene è anzitutto una questione mentale. La giusta predisposizione interiore vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà lavorativa: un’incombenza particolarmente gravosa, un capo rognoso, colleghi stressati che si lagnano sempre e il distributore di caffè che non ...

Immigrazione - Corte Ue : "L'accoGlienza ai soggetti violenti non va revocata" - un pericoloso precedente : La Corte di giustizia Ue è stata chiamata ad esprimersi su un caso che ha coinvolto un cittadino afghano richiedente asilo in Belgio. Zubaur Haqbin è stato espulso dal centro di accoglienza belga per 15 giorni, a seguito di violente liti con altri richiedenti asilo di diverse etnie. I legali del cit

Gravina : “Gli arbitri hanno agito con coraggio. Certi soggetti devono sparire dal calcio” : Il Messaggero pubblica alcune dichiarazioni del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo gli episodi accaduti a Roma e Verona nell’ultima giornata di campionato. A Roma l’arbitro Rocchi ha interrotto per circa un minuto Roma-Napoli per cori discriminatori verso Napoli e i napoletani. A Verona Balotelli ha reagito ai buu razzisti della curva veronese calciando verso i tifosi il pallone mentre era in corso la partita. «I ...

Allarme Gli oggetti più sporchi sono quelli con cui entriamo in contatto ogni giorno : Ci sono degli oggetti con cui siamo a stretto contatto che sono molto sporchi, vediamo quali sono: Innanzitutto il portaspazzolino da denti. Quando si copre lo spazzolino con il suo portaspazzolino è fondamentale accertarsi che quest’ultimo sia pulitissimo altrimenti è facile che si vadano a formare batteri e funghi che sono pericolosissimi per la salute. E’ allora fondamentale pulire, almeno due volte alla settimana, il portaspazzolino ...

Intelligenza Artificiale - Internet deGli oggetti e robot per aiutare gli anziani soli - a Milano parte la sperimentazione : L’invecchiamento della popolazione richiede soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone anziane sole, favorendone l’indipendenza e rallentando o monitorando i processi di decadimento cognitivo e fisico. A questo ha pensato l’Europa con il progetto MoveCare, nell’ambito del Programma Horizon2020. L’Italia partecipa in prima linea con l’Università degli Studi di Milano, in particolare il docente di ...

Spazio : ricreati i baGliori di uno deGli oggetti più luminosi del cielo : È stato scoperto per la prima volta nel 2018 e poi osservato nel dettaglio dallo strumento Nicer a bordo della Iss, per via di una fortissima emissione di luce che lo ha reso uno degli oggetti più luminosi del cielo: si tratta del buco nero del sistema Maxi J1820+070, situato a diecimila anni luce di distanza da noi. Grazie alle osservazioni passate – riporta Global Science – un team di ricercatori dell’Università del Southampton ha ...

La Gaia Scienza – La rivolta deGli oggetti al Teatro India dal 17 ottobre : A quarantatré anni di distanza dalla sua apparizione sul palco del leggendario Beat 72, La rivolta degli oggetti torna a rivivere nel corpo-segno di tre giovani performer guidati dagli interpreti originali di quello storico e rivoluzionario spettacolo, i fondatori de La Gaia Scienza. Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Alessandra Vanzi si riuniscono per passare il testimone ai tre giovani attori, Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonio ...

Untitled Goose Game : un giocatore ha rubato tutti Gli oggetti presenti nel gioco : Torniamo a parlare ancora di Untitled Goose Game, il gioco che ha avuto un così enorme successo sul web tanto da ricevere una pletora di meme (per non parlare del generatore di meme che consente di creare la propria lista di cose da fare).Ora un giocatore ha pubblicato su YouTube un video che mostra la terribile oca raccogliere tutti gli oggetti presenti nel gioco. TerakJK ci ha messo la bellezza di sette ore per trascinare tutti gli oggetti ...