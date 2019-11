Giornata dell’Infanzia | a Roma il flash mob per dire stop alla guerra sui bambini FOTO

Giornata per i diritti dell’infanzia : 1 bambino su 3 privato del futuro : Trenta anni fa, il 20 novembre 1989, venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Questa data è rimasta storica e il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Da allora sono stati fatti enormi passi avanti per proteggere i bambini ma, come denuncia Save the Children, ancora 1 minore su 3 si vede ...

Giornata dell'Infanzia - Ikea e Save The Children : «I bambini hanno diritto al futuro» : «Marta ha sette anni e non lascia mai la mano di sua madre. La tiene sempre stretta stretta perché ha paura che sparisca di nuovo. La guarda negli occhi e non riesce a dimenticare tutte le volte che l'ha sentita piangere perché papà la picchiava. È successo così spesso che la ...