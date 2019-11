Germania, ucciso figlio ex presidente

Ildell'extedesco Richard von Weizsaecker è stato accoltellato eieri sera tardi in una clinica di Berlino. Fritz von Weizsaecker, 59 anni, era primario, ed è stato aggredito mentre teneva un discorso davanti a un platea di venti persone. L'aggressore è stato arrestato. Al momento del fatto, uno degli spettatori, un poliziotto in borghese,è intervenuto in difesa del medico ed è rimasto a sua volta gravemente ferito. Il fatto è accaduto nella clinica di Schlosspark, a Charlottenburg.(Di mercoledì 20 novembre 2019)