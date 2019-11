Gazzetta | se salta Mourinho al Tottenham | la scelta è tra Allegri e Ancelotti

Decreto fiscale in Gazzetta - salta la norma sui fondi della cooperazione a chi fa armi. Pene più alte per gli evasori dopo la conversione : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Decreto fiscale che accompagna la legge di Bilancio. Il testo, che come annunciato prevede soglie di punibilità più basse e Pene più alte per chi evade oltre 100mila euro, entra in vigore da domani ma le novità in materia di reati tributari scatteranno solo dalla data di uscita in Gazzetta della legge di conversione. Quindi a valle di ...

Gazzetta esalta il Napoli : “Ci voleva - vittoria fuori casa pirotecnica e sfrontata! Ora bisogna solo impegnarsi per buttare la qualificazione…” : La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli dopo la vittoria sul Salisburgo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia gli azzurri per la vittoria in casa del Salisburgo dal sapore speciale. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Napoli concreto, forte, decisivo. Ci voleva una vittoria così fuori casa, pirotecnica e sfrontata. Ci voleva per dimostrare che se vogliono, le squadre italiane possono. Il Napoli passa a Salisburgo, a casa ...