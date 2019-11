Gazzetta | Milan-Napoli è sfida Donnarumma-Meret Chi sarà più decisivo?

Gazzetta DELLO SPORT / Milan-Napoli - la sfida degli ‘anni venti’ : Quella tra Donnarumma e Meret sarà una sfida nella sfida in Milan-Napoli, partita che si disputerà sabato 23 novembre nell’ambito della 13^ giornata di campionato. Così La GAZZETTA DELLO SPORT di oggi, che sottolinea come i portieri delle due squadre rappresentino il futuro dell’Italia almeno nel prossimo decennio. La sana rivalità tra Donnarumma e Meret – secondo la Rosea – cresce, ma non potrà che fare bene al nostro calcio. Uno ...

Gazzetta : stavolta per Ibrahimovic non conteranno i soldi. Perciò Milan e Bologna sono in vantaggio : La Gazzetta ricostruisce le manovre di avvicinamento di Bologna, Milan e Napoli a Ibrahimovic. Il campione svedese ha aperto alla possibilità di tornare in Italia ma il club che finora si è dato più da fare è stato quello emiliano. Il capo dello scouting rossoblu, Marco Di Vaio, è andato a Los Angeles a parlare con Ibra. A spiegargli il progetto tecnico del Bologna, soprattutto. Ibra si era già sentito al telefono più volte con l’amico ...

Gazzetta – Troppi i gol subiti nell’ultima mezz’ora dal Milan : Oltre ad analizzare il dato sui pochi gol segnati dal Milan in queste prime 12 giornate di campionato, La GAZZETTA dello Sport pone l’accento su un altro dato interessante, ovvero sulle reti subite dai rossoneri nell’ultima mezz’ora di gioco. Sono infatti 10 i gol subiti dal Milan nell’ultimo terzo di gara (più i minuti di recupero) sui 16 gol subiti in totale. Un dato allarmante, che potrebbe dipendere da una ...

Gazzetta – Milan : condizione fisica e modulo ok - ma mancano i gol : L’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport pone l’accento sulla scarsa vena realizzativa del Milan, che nelle prime dodici partite di campionato ha messo a segno appena undici reti. Rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno segnato ben dieci gol in meno, effettuando inoltre meno tiri verso la porta (206 nella passata stagione, 167 oggi). Il principale imputato – prosegue sempre la Rosea – di questa situazione è Krzysztof ...

Gazzetta : Ancelotti incrocia il passato - Milan e Liverpool potrebbero essergli fatali : Il presidente De Laurentiis non ha affatto gradito il suo intervento sul ritiro che lui aveva imposto dopo le brutte prestazioni della squadra. Resta la convinzione che Ancelotti sia l’uomo giusto per il suo Napoli, ma la classifica langue e anche la classificazione Champions è ancora a rischio, proprio per questo le prossime due sfide saranno fondamentali per il futuro dell’allenatore. Si chiamano scherzi del destino, curiose ...

Gazzetta / Juve-Milan - Capello : “I rossoneri non possono permettersi di sognare” : In un’intervista a La GAZZETTA dello Sport, Fabio Capello ha parlato del big match del 12° turno di campionato tra Juventus-Milan. L’ex allenatore, che in carriera ha allenato entrambe le squadre (facendo incetta di trofei soprattutto con i rossoneri) ha spiegato i motivi del divario tra le due squadre e ha toccato altri argomenti. Sul divario tra Juve e Milan: “La Juve si è rinforzata anno dopo anno, approfittando delle ...

Gazzetta / Un abisso di 16 punti e tante posizioni di classifica : è uno Juve-Milan sbilanciato : La GAZZETTA dello Sport in edicola stamane calca la mano sullo squilibrio di questo Juventus-Milan, match che si giocherà in questa 12^ giornata di campionato domenica 10 novembre alle ore 20:45. La Rosea tende a rimarcare la differenza tra le due rose (quella bianconera può vantare 1252 presenze in Champions League, quella rossonera soltanto 121) e l’abisso che c’è in classifica tra le squadre. Al momento, infatti, la Juventus ...

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...