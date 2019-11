GAZZETTA DELLO SPORT Milan-Napoli | la sfida degli ‘anni venti’

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Quella tra Donnarumma e Meret sarà unanellain, partita che si disputerà sabato 23 novembre nell’ambito della 13^ giornata di campionato. Così Ladi oggi, che sottolinea come i portieri delle due squadre rappresentino il futuro dell’Italia almeno nel prossimo decennio. La sana rivalità tra Donnarumma e Meret – secondo la Rosea – cresce, ma non potrà che fare bene al nostro calcio. Uno (Donnarumma) un pizzico guascone, l’altro (Meret) freddo e misurato. La Gazza paragona la rivalità dei due a quella tra Albertosi e Dino Zoff agli inizianni ’70. Il quotidianoivo, infine, mette a confronto la stagione dei due estremi difensori, come si può vedere dall’immagine in basso. L'articolo, la‘anni venti’ proviene daWorld.it.

