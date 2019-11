Gambe corte uomo | come vestirsi

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Chi ha ledovrebbe vestire? Di recente uno dei membri più importanti del team di moda GQ, unsicuro di sé in grado di valorizzare pregi e difetti del proprio corpo oltre a essere indubbiamente uno che sa, mi ha chiesto un parere su cosa dovrebbe indossare chi ha, per usare le sue stesse parole, "ledavvero". Va precisato che lo scrivente ha una conformazione fisica dismorfica, nulla di patologico ma nella mente mi rappresentouna mantide religiosa perché ho lemolto lunghe, due braccine cascanti e un busto troncato in modo imbarazzante. Nessuno meglio di me può comprendere la difficoltà di trovare i vestiti giusti per coprire i propri difetti. Personalmente il mio problema è migliorare l’aspetto del busto facendolo apparire più lungo e per questo indosso pantaloni a forma di ...

Remo80994353 : RT @DavideRosato2: Le bugie hanno le gambe corte, molto corte... Altro che sardine, questi sono dei tonni! Come preferite: zecche, tonni, P… - ugomuffo : RT @DavideRosato2: Le bugie hanno le gambe corte, molto corte... Altro che sardine, questi sono dei tonni! Come preferite: zecche, tonni, P… - Ginka20051964 : RT @DavideRosato2: Le bugie hanno le gambe corte, molto corte... Altro che sardine, questi sono dei tonni! Come preferite: zecche, tonni, P… -