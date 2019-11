Fortnite | Le novità dell’aggiornamento 11 20

Salva il Mondo di Fortnite Capitolo 2 cambia pelle : ecco i dungeon e tante novità : Fortnite Capitolo 2 continua la sua corsa su PC, console e dispositivi mobile. Il secondo Capitolo del celebre shooter costruttivo di Epic Games, seppur intriso di novità e ambientato su una grande isola nuova di zecca - la precedente è stata letteralmente risucchiata da un buco nero virtuale -, mantiene comunque alcuni legami con il passato, senza rinunciare ai suoi costanti aggiornamenti come ci ha abituato da sempre il team di sviluppo ...

Fortnite : ecco le novità della patch 11.20 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite, che ha visto l'arrivo del nuovo update 11.20.L'aggiornamento pubblicato da Epic Games introduce alcune interessanti per la modalità battle royale.Dal sito ufficiale apprendiamo del ritorno delle sfide settimanali che, una volta completate, vi assicureranno PE, oltre alla possibilità di filtrare gli oggetti nell'armadietto in base alla stagione di lancio: "per filtrare i tuoi oggetti per stagione, ...

Fortnite è già tornato (con tante novità) : Il buco nero di Fortnite è durato pochissimo. Poco più di 24 ore. Il videogioco più popolare al mondo è tornato con il "Capitolo 2", la novità che molti aspettavano e che sostituisce l'escamotage trovato da Epic Games per tenere tutti gli appassionati con il fiato in sospeso in attesa di capire cosa sarebbe successo. Sì, perché trovarsi davanti a una pagina scura in cui tutto è stato risucchiato, mappe e personaggi compresi, e non saper più ...

Niente più buco nero - Fortnite Capitolo è 2 ufficiale : tutte le novità da conoscere : (Foto: Epic Games) L’attesa è terminata e Fortnite Capitolo 2 debutta ufficialmente su tutte le piattaforme con un corposo aggiornamento che apporta numerose novità. Dopo l’esplosione e la formazione del misterioso buco nero e, questa mattina, la pubblicazione del primo trailer, il gioco del 2019 rompe gli indugi e si mette a disposizione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. La nuova mappa (Foto: Twitter) La nuova mappa porta con ...

Inizia Fortnite Capitolo 2 : tutte le novità ufficiali per la rinascita del Battle Royale : Si chiama Fortnite Capitolo 2 il nuovo corso del giocatissimo Battle Royale di casa Epic Games. Un nuovo corso che è Iniziato con un evento tanto inatteso quanto splendidamente orchestrato, un enorme Buco Nero capace di risucchiare tutto quello che incontra. Sì perché, per segnare un profondo taglio con il suo illustre passato, la casa di sviluppo americana ha deciso di cancellare con un deciso colpo di spugna ogni riferimento sui social e ...

Fortnite Capitolo 2 : Emote - Mappa - Skin - attività e molte Novità : L’attesa è finita, il buco nero di Fortnite ha lasciato posto ad una nuova Mappa e alle tante e tante novità interessanti che portano una ventata di aria fresca nel gioco, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Fortnite Capitolo 2 disponibile: Tutte le novità di Epic Games A seguire vi riportiamo le novità introdotte, tra cui spiccano la possibilità di nuotare e ...

Il primo trailer di Fortnite Chapter 2 è un succoso leak che mostra le grandi novità in arrivo nel gioco : Fortnite, come saprete, è in questo momento inattivo, con un buco nero lì dove un tempo si trovava il videogioco più grande del mondo. E mentre i giocatori di tutto il mondo attendono impazientemente che lo sviluppatore Epic condivida notizie ufficiali, arrivano molte nuove informazioni in un trailer trapelato per il Battle Pass di Fortnite Chapter 2.Il trailer, scoperto da Skin Tracker e notato da Fortnite News, presenta 30 secondi di riprese ...