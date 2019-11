Fortnite | ecco le novità della patch 11 20

Guida Fortnite Capitolo 2 : ecco quali sono i migliori posti della mappa su cui atterrare : Quella di Fortnite Capitolo 2 è stata non solo una graditissima sorpresa per tutti i fan della Battaglia Reale di casa Epic Games, ma anche un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l'intera comunità videoludica. Con un minaccioso buco nero, infatti, il team di sviluppo americano ha spazzato via tutto quello che conoscevamo, mettendo sul piatto un secondo Capitolo più ricco, grande e intenso dell'esperienza precedente, ad uso e consumo degli ...

Fortnite dà il via ad Halloween - ecco le skin disponibili nel negozio : Halloween è dietro l'angolo e Fortnite si prepara a ricevere l'evento dedicato a questa festività. Le famose skin Milite Teschio e Ranger Teschio sono tornate nel negozio del Battle Royale di Epic Games, ognuna con un nuovo stile, ma oltre a loro ci sono altre nuove skin sempre a tema Halloween.Le skin Milite Teschio e Ranger Teschio saranno disponibili per l'acquisto a partire da oggi. Queste particolari skin sono disponibili nel negozio solo ...

Un bug di Fortnite Capitolo 2 regala punti esperienza aggiuntivi gratis : ecco come ottenerli : Fortnite Capitolo 2 rappresenta la nuova frontiera per la celebre e giocatissima Battaglia Reale a marchio Epic Games. Un momento di riscossa e rinascita per quello che di fatto è, a più di due anni dal debutto sul mercato, ancora uno dei videogame di maggior successo dell'intera industria moderna, da potersi godere tanto su PC quanto su console e dispositivi mobile - sia iOS che Android. Invece di dare avvio alla Stagione 11, il team di ...

Fortnite - al posto del gioco appare un buco nero (che i giocatori fissano per ore) : ecco cosa è accaduto : Prima sono stati sparati dei missili che hanno bombardato l’Isola poi dal cielo è caduto un meteorite gigante e infuocato e dall’impatto ne è nato un buco nero che ha lentamente risucchiato tutto il mondo circostante. È ciò che è successo agli utenti che nella serata di domenica 13 ottobre, alle 20, erano online nell’universo di Fortnite. Circa sei milioni di giocatori stavano partecipando a un evento speciale chiamato, appunto, “The End”, la ...

Fortnite - presto online il Capitolo 2 : ecco la nuova mappa e tutte le anticipazioni : (Foto: Twitter) Mentre il buco nero che ha inghiottito la mappa e tutti i giocatori di Fortnite continua a persistere attirando a sé centinaia di migliaia di spettatori in live su Twitter, YouTube e Twitch, iniziano ad emergere i primi dettagli sul secondo Capitolo della saga con le prime immagini della mappa, un trailer e diverse succulente anticipazioni. Il termine della Stagione 10 di Fortnite aveva fatto clamore con un’esplosione che ...

Fortnite : ecco quando inizierà l'evento finale della Stagione 10 : Come da tradizione ogni Stagione di Fortnite Battaglia Reale si conclude con uno spettacolare evento in-game, e la season 10 di certo non sarà da meno.Dopo le tante speculazioni e rumor apparsi in rete nelle scorse settimane, è apparso un gigantesco countdown digitale nei pressi degli hangar del Magazzino Muffito che ha svelato quando si svolgerà la nuova attività speciale, conosciuta con il nome "The End".Segnatevi la data sul calendario, il ...

La Stagione 11 di Fortnite è stata rinviata : ecco quando inizierà : Tutti si aspettavano che la Stagione 11 di Fortnite iniziasse i primi di ottobre, pronta a rivoluzionare la formula della Battaglia Reale più giocata di sempre. Le cose però non sono andate esattamente così, considerando che Epic Games non si è ancora sbottonata più di tanto sulla prossima incarnazione del suo shooter online. Non solo, i dataminer hanno scoperto che la data di avvio della prossima Stagione è stata rimandata di qualche giorno, ...