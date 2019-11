Forte terremoto tra Messico e Guatemala | panico sulle coste

Scosse di terremoto nel Tirreno - al largo della Calabria : la più Forte magnitudo 3.1 [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 08:16:28, ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato preceduto da 3 Scosse con magnitudo superiore a 2 dalle ore 06:57. Data e Ora (Italia) magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-11-18 08:16:28 ML 3.1 Tirreno Meridionale (MARE) 11 39.68 15.40 2019-11-18 07:04:52 ML 2.2 Tirreno Meridionale ...

Forte scossa di terremoto in Marocco [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.2 si è verificato in Marocco alle 09:39:09, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto in Marocco [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “Forte boato - pensavamo a un terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Bloccati 3 reattori della centrale nucleare ai confini con l’Italia. È successo dopo il Forte terremoto di ieri. Verifiche in corso : Ne abbiamo parlato anche ieri: il terremoto che ha sconvolto il suo della Francia. Il sisma, che non ha provocato “danni apparenti” agli edifici della centrale nucleare, è stato avvertito molto bene e si tratta del terremoto più forte avvenuto in Francia dal 2003. La scossa di magnitudo 5.4 si è sentita prima di mezzogiorno da Lione a Grenoble, da Marsiglia a Montpellier. Ha ferito 4 persone, di cui una in modo grave. E i tre reattori della ...

Terremoto in Francia - un sisma "Forte e raro" : ci sono crolli e feriti : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5 ha colpito Montélimar, nel Sud Est della Francia. La stampa francese riferisce di...

Forte terremoto in Francia : crepe e qualche crollo - ci sono dei feriti : Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 5 (secondo i dati INGV) si è verificata in Francia, nell'area sud-orientale del Paese, alle ore 11.52. Il sisma, avvenuto a 11 km di profondità,...

Forte terremoto nel sud della Francia : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Un’intensa scossa di terremoto di 5M è stata registra poco fa alle 11.52 ora italiana nella Francia Meridionale tra Lione e Marsiglia con epicentro vicino a Montélimar ed una profondità di 11km. La scossa... L'articolo Forte terremoto nel sud della Francia proviene da Rete Meteo Amatori.

Forte scossa di terremoto al largo delle isole Tonga : Un terremoto magnitudo 5.9 è stato registrato dall’Istituto geofisico statunitense USGS al largo delle isole Tonga. L’evento è stato rilevato alle 09:41 UTC a 97 km a est di Hihifo (Tonga) ad una profondità di 10 km. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo delle isole Tonga sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte terremoto in Iran - almeno 5 morti : 4.54 almeno 5 morti e 120 feriti in seguito ad un terremoto di magnitudo 5.9, con ipocentro a 2 chilometri di profondità, che ha colpito la zona di Mianeh, nel nord-ovest dell'Iran. Lo ha riferito la televisione di Stato. Quattro villaggi sono stati rasi al suolo e si contano frane in almeno nove zone dell'area. Numerose le persone rimaste in strada per paura di nuove scosse.

Terremoto nella Marsica - continua lo sciame sismico : notte di paura tra Lazio e Abruzzo - nuova Forte scossa : continua a tremare la terra nella Marsica, al confine tra Lazio e Abruzzo, dove nelle ultime ore si sta verificando un vero e proprio sciame sismico. Dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 di ieri pomeriggio, nella notte alle 00:20 si è verificato un altro sisma di magnitudo 3.5 a 10.6km di profondità. Le scosse minori si susseguono a ripetizione, ad una media di 5 ogni ora. La popoLazione locale è impaurita, ben consapevole ...

Terremoto a L'Aquila : Forte scossa avvertita anche a Roma e a Napoli. «Gente in strada nella Marsica» : Terremoto a L'Aquila: forte scossa avvertita anche in diversi quartieri di Roma. La scossa registrata poco dopo le 18.35 ha avuto una magnitudo di 4.4. Il dato è stato aggiornato...

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4 - 4 fra Abruzzo e Lazio : avvertita da Roma a Napoli : Pochi minuti fa, precisamente alle 18:35, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter ha colpito l'Appennino Centro-Meridionale. La scossa, registrata dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto il suo esatto epicentro fra le province dell'Aquila e Frosinone, 5 chilometri ad ovest di Balsorano (AQ). Secondo quanto emerso dai dati raccolti in fase preliminare la scossa avrebbe ...

L'Aquila - Forte scossa di terremoto : panico tra la gente in strada : Luca Sablone Magnitudo provvisoria compresa tra 4.4 e 4.9: ipocentro a 14 km di profondità. Sisma avvertito anche a Roma e a Napoli forte scossa di terremoto a Balsorano, in provincia de L'Aquila. Stando alle prime informazioni diramate, la magnitudo sarebbe compresa tra 4.4 e 4.9. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) l'epicentro si trova a 5 chilometri a sud-est di Balsorano, che ha poco meno di 3.500 ...

Terremoto - Forte scossa in Centro Italia : paura fino a Roma - sono in corso le verifiche : paura a Roma dove la scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. Secondo quanto si è appreso, sono circa 50 finora da parte di cittadini spaventati. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il Terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel ...