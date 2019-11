Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc | Brawn non ha dubbi | “Binotto doveva imporsi

Formula 1 - Rosberg e l’incidente tra Vettel e Leclerc : “situazione orribile - ma so di chi è la colpa” : L’ex campione del mondo ha provato ad analizzare quanto successo durante il Gran Premio del Brasile, soffermandosi sull’incidente tra Vettel e Leclerc L’incidente tra Vettel e Leclerc avvenuto durante il Gran Premio del Brasile ha quasi oscurato la vittoria di Max Verstappen, catalizzando la quasi completa attenzione della stampa. Photo4/LaPresse Il contatto fratricida tra i due compagni di squadra della Ferrari ha acceso ...

Formula 1 : incidente tra le due Ferrari di Vettel e Leclerc al Gp del Brasile : Incredibile incidente tra le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1 2019, peraltro già conquistato matematicamente da Lewis Hamilton. La competizione ha visto trionfare Max Verstappen, uno dei piloti più promettenti del Circus, che alla guida di una performante Red Bull ha conquistato la vittoria approfittando anche di uno dei pochi errori commessi in questa ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - i team radio dei piloti Ferrari sono focosi [VIDEO] : Vettel e Leclerc non se le mandano a dire nei team radio dopo l’Incidente del Brasile: le reazioni focose dei piloti Ferrari Gara disastrosa ieri in Brasile per la Ferrari: Vettel e Leclerc si sono suicidati in un Incidente di gara che ha messo ko entrambi i piloti della Rossa. Una scena che ha fatto rabbrividire tutti i tifosi della Rossa e tutto il team di Maranello che adesso pretende le scuse dai due piloti. A fine gara i due ...

Formula 1 – L’incidente tra i piloti Ferrari in Brasile fa infuriare Binotto : il team principal pretende le scuse dei suoi piloti : Binotto furioso dopo l’incidente dei piloti Ferrari al Gp del Brasile: le parole del team principal del Cavallino Ancora una gara amarissima per la Ferrari: ieri al Gp del Brasile Vettel e Leclerc l’hanno combinata davvero grossa con un incidente di gara che ha fatto infuriare tutto il team di Maranello. L’ira non è di certo passata con una dormita ed in casa Ferrari il clima sembra molto teso. Binotto ha spiegato di ...

Formula 1 - i Commissari di Gara hanno sentenziato : ecco la decisione sull’incidente tra Vettel e Leclerc : Dopo aver interrogato Vettel e Leclerc sul contatto avvenuto in pista in Brasile, i Commissari lo hanno catalogato come incidente di Gara Nessuna sanzione per Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la Direzione Gara ha deciso di non punire ulteriormente i due piloti della Ferrari, catalogando come incidente di Gara il contatto avvenuto al 66° dei 71 giri del Gran Premio del Brasile. Photo4/LaPresse Il Collegio dei Commissari, composto tra gli ...

Formula 1 - Hamilton si assume le proprie responsabilità : “l’incidente con Albon? Ho riguardato il replay e…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul contatto avuto nel finale con Albon, assumendosi la piena responsabilità La decisione era attesa ed è arrivata puntuale, Lewis Hamilton è stato penalizzato dai Commissari di Gara del Gp del Brasile, perdendo dunque il podio a favore di Carlos Sainz. Photo4/LaPresse Il britannico ha pagato il contatto nel finale con Albon, costato carissimo al driver della Red Bull, costretto a chiudere la gara ...

Formula 1 - scontro fratricida tra Vettel e Leclerc in Brasile : ecco l’incidente che fa infuriare la Ferrari [VIDEO] : A cinque giri dalla fine del Gran Premio del Brasile, Vettel e Leclerc entrano in contatto e si auto-eliminano facendo infuriare il team principal Binotto E’ il giro numero 66 dei 71 previsti, le due Ferrari sono in lotta per il quarto posto. Leclerc fredda Vettel alla prima curva, sorprendendolo all’interno e prendendosi la posizione con una manovra pazzesca. Il tedesco però non ci sta così sul rettilineo prova a ripassare ...

Formula 3 – Sophia Floersch torna in pista a Macao ad un anno dall’incidente : “le persone non capiscono” : Sophia Floersch in pista a Macao ad un anno dal tragico incidente che le ha quasi tolto la vita: le sensazioni della giovane pilota tedesca E’ passato un anno da quello spaventoso e tragico incidente che ha visto coinvolta Sophia Floersch sulla pista di Macao e adesso la pilota tedesca torna proprio sul circuito di Macao, che le ha quasi tolto la vita. “Ho sempre saputo che sarei tornata a Macao, ma fino a metà anno non avrei ...

Formula 3 – Mancano i finanziamenti : Peroni costretto a vendere il casco dell’incidente di Monza : Alex Peroni costretto a vendere casco e guanti che indossava nell’incidente di Monza per poter continuare a correre in Formula 3 Sono passati un paio di mesi dallo spaventoso incidente di Monza di Alexander Peroni. Il pilota australiano di Formula 3 è stato protagonista di un terribile volo precipitando sulle barriere che gli ha causato un infortunio alla schiena che gli ha impedito di continuare a gareggiare nel resto della ...

Formula 1 – Bottas svela la dinamica del suo incidente : “volevo fare la pole - vi spiego perchè ho perso il controllo” : Valtteri Bottas spiega le dinamiche dell’incidente avuto nel Q3 delle qualifiche del Gp del Messico: il pilota Mercedes svela di essere slittato su della polvere dopo aver preso male una curva Qualifiche del Gp del Messico amare per Valtteri Bottas. Il pilota Mercedes, nel tentativo di fare la pole nel Q3, è finito contro il muro uscendone fortunatamente illeso. Nel post gara Bottas ha spiegato così le dinamiche dell’incidente: ...

Formula 1 – Verstappen sotto investigazione FIA - ma ironizza : “ho visto l’incidente di Bottas… potrei non aver rallentato” : Max Verstappen non rallenta dopo la doppia bandiera gialla esposta in seguito all’incidente di Bottas: la FIA lo pone sotto investigazione ma il pilota olandese sorride “Mi sono accorto dell’incidente di Valtteri, ma non sembra proprio che io abbia alzato il piede“, in conferenza stampa (con un leggero sorriso) si è espresso così Max Vertappen in merito a chi gli ha chiesto del suo comportamento nelle fasi conclusive delle ...

Formula 1 – Incidente Bottas e bandiera gialla - ma Verstappen la ignora e fa la pole : rischia una dura penalizzazione : Max Verstappen non rallenta davanti ad una doppia bandiera gialla per l’Incidente di Bottas e fa la pole in Messico: il pilota Red Bull rischia una pesante penalizzazione Ci risiamo. Max Verstappen ha fatto nuovamente il fenomeno, ma la sua prestazione rischia di essere cancellata da un suo pessimo comportamento. Il pilota della Red Bull ha raccolto la sua seconda pole position in carriera piazzandosi davanti a tutti nel Gp del ...

Formula 1 – Brutto incidente per Valtteri Bottas : perde la gomma sinistra - la monoposto si schianta contro il muro [VIDEO] : Brutto incidente nel finale delle qualifiche per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes finisce contro il muro a tutta velocità nell’ultimo giro Momenti di paura nel finale delle qualifiche del Gp del Messico a causa di un Brutto incidente che ha visto Valtteri Bottas protagonista nel finale della sessione. Nell’ultimo giro utile, il pilota finlandese è finito contro il muro poco prima del traguardo. Lanciato a tutta velocità, ...