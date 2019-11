Festa dell' albero a Ragusa | sarà inaugurata anche la casetta degli insetti

Beach soccer - Mondiali 2019 : la formula della maniFestazione e il regolamento. Tutto quello che c’è da sapere : Sarà lo Los Pynandi Stadium di Luque, città all’interno della provincia di Asuncion (Paraguay), a ospitare i Mondiali 2019 di Beach soccer che si disputeranno dal 21 novembre al 1° dicembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 16 Nazionali che sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto ...

Festa dell’Albero nelle Riserve Naturali Orientate “Monte Velino” e “Feudo Intramonti” : Il 21 novembre prossimo, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 16:30, i Centri Visite delle Riserve Naturali Orientate Statali del Monte Velino, a Magliano de’ Marsi, e di Feudo Intramonti, a Civitella Alfedena, accoglieranno il pubblico per scoprire insieme i valori ecologici delle nostre montagne, nell’ambito della maniFestazione nazionale “Festa dell’Albero”, iniziativa che si svolge contemporaneamente in moltissime delle 130 Riserve ...

Tutti gli ospiti della Festa fogliante 2019 : Anche quest'anno il Foglio organizza a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, la Giornata dell'ottimismo. Ci vediamo il 23 novembre dalle 10 alle 19. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni: ??Iscrivetevi mandando una email a: firenze2019@ilfoglio.it

Sono in corso scontri e proteste in tutta la Francia nell’anniversario della prima maniFestazione dei gilet gialli : Sono in corso proteste in tutta la Francia, spesso accompagnate da scontri con la polizia, per ricordare l’anniversario dalla prima manifestazione dei gilet gialli, che venne organizzata sabato 17 novembre 2018. A Parigi gruppi di persone con il volto coperto

Ti ricordi… Ali Daei - il suo Iran che si qualificò ai Mondiali ’98 e la Festa delle donne che sfidarono il governo di Teheran : È tempo di spareggi e nazionali, novembre: di settimane sottratte ai club per giocarsi le ultime chance di partecipare agli Europei o, soprattutto, ai Mondiali. Partite in cui si forgiano eroi, tra gol che valgono un miracolo e parate salvifiche, o demoni, tra gol di mano non visti o errori clamorosi, e partite in cui addirittura si fa la storia, e non solo quella sportiva, o almeno un pezzettino. Un pezzettino di storia lo porta in tasca Ali ...

Salvini a Bologna : 2mila al corteo dei centri sociali - idranti della polizia sui maniFestanti. Gli slogan : “Città non merita chi semina odio” : Matteo Salvini “qua non sarà mai il benvenuto. Bologna non merita chi semina odio, merita chi costruisce città migliori, città accoglienti”. Con queste parole è partito giovedì sera il corteo dei centri sociali bolognesi contro la Lega e il suo leader: 2mila manifestanti che da Piazza San Francesco hanno sfilato verso il PalaDozza, il palazzetto dello sport dove Salvini e Lucia Borgonzoni hanno organizzato il comizio in ...

In Libano è stato ucciso un maniFestante - il primo dall’inizio delle proteste : Un funzionario locale di un partito politico libanese è stato ucciso martedì a Beirut dai militari che stavano cercando di farsi spazio in una strada chiusa dai manifestanti antigovernativi: l’uomo è la prima persona uccisa nelle recenti proteste in Libano,

Polonia - migliaia di ultranazionalisti in piazza per la Festa dell’Indipendenza : bruciate bandiere UE : Decine di migliaia di ultranazionalisti di destra hanno marciato questo pomeriggio nel centro di Varsavia in occasione della festa dell’Indipendenza. Alcuni di loro hanno bruciato la bandiera dell’Unione europea. La marcia è stata indetta da varie organizzazioni nazionaliste radicali polacche per il decimo anno consecutivo. Vi avrebbero partecipato 47 mila persone, secondo il municipio, 150 mila secondo gli organizzatori. Meno degli ...

Hong Kong - spari della polizia sui maniFestanti. Ferito grave un 21enne : Violenti scontri questa mattina a Hong Kong tra polizia e manifestanti, impegnati a bloccare la circolazione stradale. Un manifestante di 21 anni è stato Ferito da un colpo di pistola ravvicinato sparato da un agente di polizia: il ragazzo, raggiunto al petto, è stato prima soccorso e portato via che era ancora cosciente e poi operato d’urgenza. Attualmente, è in terapia intensiva dove è sotto stretta ...

Pensioni ultime notizie : maniFestazione Cgil a Roma - i temi della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione Cgil a Roma, i temi della protesta Pensionati italiani sempre più poveri e rassegnati. Uno dei temi caldi del momento e che sarà assoluto protagonista della manifestazione della Cgil che si terrà a Roma al Circo Massimo il prossimo sabato 16 novembre. E proprio il sindacato ha voluto approfondire la situazione con un’indagine specifica sulla questione e sulle condizioni nelle quali vertono i pensionati ...

La caduta del muro di Berlino/ Berlusconi : 'Una grande Festa della libertà' : La caduta del muro di Berlino, i film che hanno riprodotto gli eventi storici di trent'anni fa. Boldrini: 'I muri imprigionano'.

Festa della salute a Ragusa con Medicina dello sport e I Petali del cuore : Ragusa, Festa della salute. Sesta edizione organizzata dalla Medicina dello sport e da I Petali del cuore

C'è chi odia la Forze Armate ?pure nel giorno della loro Festa : Fausto Biloslavo A Vicenza niente preghiera per le penne nere, a Venezia prof antimilitaristi Il parroco che si rifiuta di recitare la preghiera degli alpini troppo guerrafondaia. Alcuni insegnanti del liceo Marco Polo «per una scuola libera da guerre e militarismi», che si oppongono all'intervento di due ufficiali donne davanti agli studenti. E 140 professori siciliani che firmano un appello di solidarietà ai colleghi pacifisti. Le ...