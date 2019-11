Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : almeno 3 morti - 2 dispersi : almeno tre morti e due dispersi nell'esplosione di un deposito di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina L'incidente è avvenuto in una Fabbrica di...

Violenta esplosione in una Fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese : 3 morti e 2 dispersi : Tragedia nel Messinese. Una tremenda esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco. Tre morti e due dispersi. Questo il bilancio dei vigili del fuoco, al momento, della tragedia consumatasi nel Messinese. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. ...

Messina - esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti e due dispersi. «Un boato fortissimo» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Barcellona Pozzo di Gotto : esplode Fabbrica di fuochi d’artificio - tre morti e due feriti : Il boato è stato udito fino a Milazzo Nello stesso deposito 18 anni fa c’erano c’erano già stati tre morti

Esplode Fabbrica fuochi - almeno 3 morti : 18.22 Tragedia nel Messinese. Un'esplosione si è verificata in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sono morte tre persone, tra cui una donna di 71 anni. Ci sarebbero feriti gravi. Sarebbe un bilancio provvisorio perchè nella fabbrica c'erano molte persone che risultano disperse. Nella zona si è sentito un boato e subito dopo un altro più forte. Grande il il panico. Sul posto ...

Esplosione nella Fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona : almeno tre morti : Sarebbero ameno tre i morti dovuti all'Esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Una persona risulta dispersa. La prima vittima accertata è la moglie del titolare del fabbricato. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto - almeno tre morti e due dispersi : almeno tre morti e due dispersi nell'esplosione di un deposito di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina L'incidente è avvenuto in una Fabbrica di...

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto - almeno tre morti e due dispersi : almeno tre morti e due dispersi nell'esplosione di un deposito di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina L'incidente è avvenuto in una Fabbrica di...

Violenta esplosione in una Fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese : 3 morti e due dispersi : Tragedia nel Messinese. Una tremenda esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco. Tre morti e due dispersi. Questo il bilancio dei vigili del fuoco, al momento, della tragedia consumatasi nel Messinese. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. ...

Messina - esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti e due dispersi. «Un boato - scene di panico» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Esplode Fabbrica di fuochi d'artificio : ci sono morti : Dalle prime informazioni, il gravissimo incidente ha provocato la morte di alcune persone. Il boato è stato talmente forte...

Esplode Fabbrica di fuochi d'artificio nel Messinese : Un’esplosione si è verificata per causa ancora da accertare in deposito di fuochi d’artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco l’incidente è avvenuto in località Femmina Morta e ci sarebbero alcune persone che si trovavano all’interno della casamatta e che sarebbero disperse dopo l’esplosione. Sul posto sono ...

Esplosione nella Fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona : almeno 4 morti : Sarebbero ameno quattro i morti dovuti all'Esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode - almeno un morto a Barcellona Pozzo di Gotto. «Ci sono dispersi» : Un morto e numerosi dispersi nell'esplosione di un deposito di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina L'incidente è avvenuto in una Fabbrica di...