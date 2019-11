Ex collina ville Casamonica | fiaccolata della legalità in occasione di anniversario

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – Circa un centinaio di persone stanno prendendo parte allalegalita’, sulla collinetta di via del Quadraro, a Roma, dove un anno fa furono abbattute ottotte abusivefamiglia. Allastanno partecipando la vicepresidenteCamera, Maria Edera Spadoni, il presidentecommissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, e la presidente del Municipio Monica Lozzi. L'articolo Exindiabbattimento proviene da RomaDailyNews.

fabolik : RT @enrica_eri: attaccate Venezia governata dalla dx?attaccate la sx in Toscana: Sieci, Girone, Pontassieve, Cecina , L.a Signa, Pisa, tant… - MizumoriMidori : RT @enrica_eri: attaccate Venezia governata dalla dx?attaccate la sx in Toscana: Sieci, Girone, Pontassieve, Cecina , L.a Signa, Pisa, tant… - enrica_eri : attaccate Venezia governata dalla dx?attaccate la sx in Toscana: Sieci, Girone, Pontassieve, Cecina , L.a Signa, Pi… -