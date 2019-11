Europei Curling 2019 – L’Italia supera l’Olanda e sogna le semifinali | domani scontro

Curling - Europei 2019 : l’Italia batte l’Olanda all’extra-end e va a caccia della semifinale : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 7-6 agli Europei 2019 di Curling e continua a inseguire la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale è riuscita a spuntarla all’extra-end e ha così infilato la quinta vittoria in questa rassegna continentale che si sta giocando sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), il nostro quartatto occupa il secondo posto in classifica insieme a Scozia e Svizzera e ha un successo di vantaggio su ...

LIVE Italia-Olanda curling - Europei 2019 in DIRETTA. Retornaz chirurgico! Gli azzurri vincono all’extra end : 7-6 e semifinale più vicina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01: Non era facile, soprattutto per quello che valeva questo punto. Retornaz riesce ad aggirare l’ostacolo e si avvicina al centro 17.00: CI SIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Retornaz LA METTE E A PUNTO E REGALA LA VITTORIA AGLI azzurriIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 7-6 per l’Italia che aggancia Scozia e Svizzera in seconda posizione 16.59: E’ tutto nelle mani di Joel ...

LIVE Italia-Olanda curling - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri ribaltano tutto al penultimo end e sono avanti : 6-5 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31: La Svizzera travolge nettamente 8-3 la Scozia e la raggiunge al secondo posto 16.30: Guardia centrale e stone nella casa per l’Italia ma il punto al momento è dell’Olanda dopo otto lanci 16.29: La Danimarca ha battuto 8-4 l’Inghilterra 16.25: Dagli altri campi: Svezia-Germania 6-5, Svizzera-Scozia 4-3, Inghilterra-Danimarca 4-6, Russia-Norvegia 4-5 16.23: Purtroppo il ...

LIVE Italia-Olanda curling - Europei 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una vittoria verso le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Danimarca Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per gli Europei 2019 di curling maschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio a Helsingborg (Svezia) dopo la sconfitta maturata ieri sera contro la Danimarca, gli azzurri sono obbligati a sconfiggere i tulipani per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali: il nostro ...

Italia-Olanda curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi mercoledì 20 novembre si gioca Italia-Olanda, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio con l’imperativo di vincere contro i tulipani, il nostro quartetto partirà con i favori del pronostico e deve assolutamente conquistare il successo se vuole rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Gli azzurri si ...

Curling - Europei 2019 oggi (20 novembre) : programma partite - orari - tv e streaming : oggi mercoledì 20 novembre si disputano tre sessioni di gara agli Europei 2019 di Curling, due turni femminili e una giornata maschile. L’Italia di Joel Retornaz e compagni scenderà sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) per una partita fondamentale, da vincere a tutti i costi per inseguire la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale: gli azzurri affronteranno la non irresistibile Olanda alle ore 14.00. La grande favorita ...

Europei Curling – L’Italia batte l’Inghilterra e poi si arrende alla Danimarca : Nella quarta giornata della rassegna svedese gli azzurri si impongono 8-2 contro i britannici, poi cadono in serata all’extra end. Playoff ancora possibili a due gare dal termine della prima fase. Nel Gruppo B le azzurre centrano il sesto successo di fila Torneo sempre più combattuto e sempre più incerto. Una marea di emozioni arriva da Helsingborg, in Svezia, dove la Nazionale maschile italiana, nella quarta giornata degli Europei, ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia sfiora l’impresa con la Danimarca ma perde 9-8 nell’extra-end. Terza sconfitta per gli azzurri : Terza sconfitta per l’Italia negli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia). Retornaz e compagni hanno giocato una partita di alto livello senza riuscire a portare a casa la vittoria andata alla Danimarca nell’extra-end. Gli azzurri a questo punto sono terzi nella classifica generale. Inizio di partita positivo per l’Italia con due punti ottenuti nel primo end. I danesi si sono riportati in parità ...

LIVE Italia-Danimarca - Europei Curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri non mollano mai! Tre punti nel decimo end : 8-8 e si va avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48: Ora serve un altro miracolo all’Italia perchè nell’extra end la Danimarca è di mano ma Krause potrebbe aver perso la sicurezza 21.46: INCREDIBILE!!!!! C’è ancora vita!!! Krause dopo una serata al limite della perfeazione, manca la bocciata decisiva e apre la strada per i tre punti azzurri!!! Si andrà all’extra end: 8-8 21.45: La Germania batte 5-4 la Svizzera, un ...