Euro 2020 | sorteggio gironi della fase finale il 30 novembre | Italia nel Gruppo A

Euro2020 - le fasce per i sorteggi. Francia e Portogallo tra le possibili avversarie dell’Italia : Si sono quasi concluse le fasi di qualificazione ad Euro 2020 e si delineano le fasce per i sorteggi che si terranno alle 18.00 del prossimo 30 novembre. Per l’Italia, che sarà testa di serie, ci sono tra le altre Francia o Portogallo, da poter incontrare, cosa ovviamente che nessuno si augura. Le ultime quattro nazionali che si qualificheranno in primavera, andranno tutte nelle quarta fascia. Teste di Serie – Belgio – ...

Play-off Europei 2020 : data sorteggio - programma e possibili accoppiamenti. Italia in prima fascia ma col pericolo di un girone di ferro con Francia e Portogallo : Archiviata ufficialmente la prima fase delle qualificazioni ai Campionati Europei 2020 di calcio maschile si avvicina il momento del sorteggio della fase finale. L’Italia, già qualificata al pari di altre 19 Nazioni (in attesa delle 4 vincitrici dei Play-off), conoscerà il suo destino sabato 30 novembre al ROMEXPO di Bucarest a partire dalle ore 18.00 con la cerimonia del sorteggio della nuova rassegna continentale itinerante. Gli azzurri ...

Qualificazioni Euro 2020 - le 4 fasce : i pericoli per l’Italia di Mancini : Si sono disputate partite importanti valide per le Qualificazioni ad Euro 2020, nella giornata di oggi importanti indicazioni in vista dell’Europeo con tante squadre candidate alla vittoria finale. Nella giornata di oggi dominio per Germania che ha regolato l’Irlanda del Nord, molto bene anche l’Olanda, tutto facile anche per la Russia contro San Marino. Ramsey trascina il Galles che si qualifica. Dopo i recenti ottimi ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 19 novembre. L’Efes tiene la scia di Milano - il Real Madrid demolisce il Khimki : In attesa che si completi domani la nona giornata di Eurolega, in testa alla classifica ci sono l’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes, proprio le due squadre che giovedì si troveranno di fronte al Forum in uno scontro al vertice attesissimo. Milano ha confermato la sua imbattibilità in casa nella vittoria 92-88 contro il Maccabi Tel Aviv grazie ai 20 punti di Luis Scola e alla doppia doppia di uno strepitoso Sergio Rodriguez (18 punti e ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 9a giornata : la notte di Dino Meneghin sorride all’Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv battuto : Nella notte in cui, all’intervallo, viene ritirata nel tripudio del Mediolanum Forum la maglia numero 11 di Dino Meneghin, l’Olimpia Milano batte con il punteggio di 92-88 il Maccabi Tel Aviv, mantenendosi in testa alla regular season con sette successi insieme, in attesa delle partite di domani, all’Anadolu Efes. Per la squadra di Ettore Messina l’apporto fondamentale, in verità, è dell’intera squadra, al di là dei punti, che ...

Calcio - Europei 2020 : tutte le qualificate per la fase finale e le compagini che disputeranno i play-off : Dopo otto mesi di battaglie andate in scena in tutto il Vecchio Continente, si sono concluse questa sera le qualificazioni per i Campionati Europei 2020 di Calcio. In realtà si è chiusa solo la prima fase di qualificazione che ha permesso ai primi 20 Paesi di prenotare un biglietto per la rassegna continentale, mentre gli ultimi 4 pass in palio saranno assegnati nel marzo del 2020 al termine dei play-off basati sui risultati della Uefa Nations ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati 19 novembre. Il Galles batte l’Ungheria ed è la ventesima qualificata - Germania e Olanda a valanga : È il Galles la ventesima e ultima squadra qualificata direttamente per la fase finale del Campionato Europeo 2020 di Calcio maschile tramite il girone di qualificazione. Una doppietta dello juventino Aaron Ramsey ha steso l’Ungheria in un vero e proprio scontro diretto che ha permesso ai Gallesi di assicurarsi il secondo posto nel gruppo E alle spalle della Croazia e di conseguenza il pass per Euro 2020. Inutile la vittoria della ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : 92-88 - Rodriguez e Scola guidano la vittoria milanese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Era una partita importantissima per la squadra di Ettore Messina, che ha avuto un grande contributo di Luis Scola (20 punti) e di uno straordinario Sergio Rodriguez (18 punti e 11 assist). Al Maccabi non bastano i 25 punti di Scottie Wilbekin. E’ FINITAAAAAAA! Milano vince la settima partita della sua stagione in Eurolega, ...

Risultati qualificazioni Europei 2020 classifiche/ Diretta gol live : sogna il Galles : Risultati qualificazioni Europei 2020: Diretta gol live score delle partite di oggi, 19 novembre 2019 e le classifiche dei gironi. Le nazionali in campo.

Euro 2020 – Conclusi i gironi! Italia e Belgio uniche a quota 30 : tutte le squadre qualificate : Italia e Belgio uniche a punteggio pieno, le big non steccano, il Galles passa con l’ultima vittoria: tutte le squadre qualificate ad Euro 2020 Martedì di grande calcio in giro per l’Europa con l’ultima giornata dei gironi di qualificazioni ad Euro 2020. Tanti gol, partite emozionanti e gli ultimi verdetti che hanno regalato il quadro completo delle squadre qualificate ai prossimi Europei. Italia e Belgio sono le uniche due squadre ...

Risultati qualificazioni Euro 2020 - dominio di Germania e Olanda : Ramsey trascina il Galles - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati qualificazioni Euro 2020 – Sono tornate in campo le nazionali. Si va verso la chiusura della qualificazioni ad Euro 2020 e alcune selezioni aspettano ancora il pass per la fase finale. Si inizia giovedì per la prima giornata che si chiuderà sabato, la seconda giornata, quella conclusiva, si giocherà a partire da domenica per gli ultimi verdetti che arriveranno martedì. Dopodiché rimarranno gli spareggi e le Finals della ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : Rodriguez e Scola guidano il vantaggio milanese (81-72) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-79 Due liberi di Dorsey. 87-77 EL CHACHOOOOOOOOOOO! UNA MAGIAAAAAAAA! TRIPLA PAZZESCA DELLO SPAGNOLO! 84-77 BROOOOOOOKS! Triplaaaaaa! 81-77 Ancora Wilbekin! Tripla dell’americano e Maccabi che arriva sul -4. Timeout di Messina e tre minuti alla fine. 81-74 Dentro due liberi di Wilbekin. 81-72 Scorribanda del Chacho, che segna in sottomano. Sfortunatissimo Brooks, che vede la sua ...