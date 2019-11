Euro 2020 | l' Italia rischia un girone di ferro

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano attesa dalla sfida dell’Efes Istanbul - in ballo il primo posto in classifica : Match ad altissima quota in programma, stasera, al Mediolanum Forum. L’Olimpia Milano, infatti, reduce dal bel successo contro il Maccabi Tel Aviv, affronterà l’Anadolu Efest Istanbul nel secondo incontro settimanale di Eurolega. Entrambe le squadre, al momento, si trovano in testa alla classifica della massima competizione continentale, insieme a Barcellona, con il record di sette vittorie e appena due sconfitte. Il sodalizio turco, ...

DIRETTA Olimpia Milano-Anadolu Efes - Live Eurolega basket 2019-2020 : orario d’inizio - programma - tv e streaming : Neanche il tempo di celebrare la vittoria di martedì contro il Maccabi Tel Aviv e l’Olimpia Milano deve tornare in campo per un altro appuntamento di cartello: questa sera, infatti, alle ore 20.45 al “Mediolanum Forum” di Assago arriverà l’Anadolu Efes Istanbul, in un match valevole per la decima giornata di Eurolega 2019-2020. L’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes Istanbul sono due delle tre squadre attualmente in testa alla classifica ...

DIRETTA Olimpia Milano-Anadolu Efes - Live Eurolega basket 2019-2020 : orario d’inizio - programma - tv e streaming : Neanche il tempo di celebrare la vittoria di martedì contro il Maccabi Tel Aviv e l’Olimpia Milano deve tornare in campo per un altro appuntamento di cartello: questa sera, infatti, alle ore 20.45 al “Mediolanum Forum” di Assago arriverà l’Anadolu Efes Istanbul, in un match valevole per la decima giornata di Eurolega 2019-2020. L’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes Istanbul sono due delle tre squadre attualmente ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 20 novembre. Barça facile contro il Fener - Vitoria supera il CSKA : Due gli incontri che si sono svolti in questa serata di Eurolega, vale a dire Barcellona-Fenerbahce e Baskonia Vitoria-CSKA Mosca. Di seguito andiamo a scoprire come sono andati. FC BARCELONA – FenerBAHCE 89-63 (25-15, 19-15, 23-10, 22-23) Tutto facile per i catalani contro un Fener sempre più in crisi nera. Mirotic e compagni scappano a +10 già dopo nove minuti. I turchi restano a galla per i primi due quarti, ma nel terzo ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 20 novembre. Barça facile contro il Fener - Vitoria supera il CSKA : Due gli incontri che si sono svolti in questa serata di Eurolega, vale a dire Barcellona-Fenerbahce e Baskonia Vitoria-CSKA Mosca. Di seguito andiamo a scoprire come sono andati. FC BARCELONA – FenerBAHCE 89-63 (25-15, 19-15, 23-10, 22-23) Tutto facile per i catalani contro un Fener sempre più in crisi nera. Mirotic e compagni scappano a +10 già dopo nove minuti. I turchi restano a galla per i primi due quarti, ma nel terzo sprofondano ...

Atletica - Europei 2020 : il calendario completo. Programma - orari e tv. La guida giorno per giorno : Gli Europei 2020 di Atletica leggera si disputeranno al Charlety Stadium di Parigi (Francia) dal 25 al 30 agosto. La rassegna continentale andrà dunque in scena subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 che sono in Programma dal 22 luglio al 9 agosto, si tratterà di una kermesse tecnicamente di bassa levatura visto che tutti i big avranno dato il loro massimo ai Giochi ma molti atleti punteranno su questa competizione per magari riscattarsi o per ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad Andorra. TOFAS ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la prima storica qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad Andorra. TOFAS ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : la Virtus si arrende meritatamente ad Andorra - finisce 93-79 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.56 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e restate su OA Sport per tenervi sempre aggiornati sul meraviglioso mondo dello sport. Una vittoria che significa qualificazione alle Top 16 per Andorra. Non una buona prestazione per la Virtus, demotivata dalla qualificazione già raggiunta. Top scorer del match è Milos Teodosic, nonostante sia stato in campo soltanto ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Novara strapazza il Khimik - esordio vincente delle Campionesse d’Europa : esordio vincente di Novara nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa hanno travolto il Khimik Yuzhny con un comodo 3-0 (25-17; 25-10; 25-7) in appena 63 minuti di gioco. Tutto facile per le piemontesi di fronte al pubblico del PalaIgor dove hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le modeste ucraine che sono rimaste parzialmente in partita soltanto nel primo set: dominio assoluto delle ragazze di ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : Virtus sotto 81-72 a metà dell’ultimo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI. Andorra-Virtus Bologna 93-79 93-79 1/2 per Gaines dalla lunetta. 93-78 Ancora Jelinek. Finale in trionfo per Andorra. 90-78 Jelinek trova il canestro dall’arco sull’assist di Hannah. 87-78 Gaines trova il canestro da tre, ma ormai è troppo tardi per la squadra di Djordjevic. Palla persa per la Virtus. Un solo minuto al termine. Ancora a riposo Teodosic: solo 14 minuti ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : 66-69 a fine terzo quarto - Virtus in vantaggio per la prima volta nel match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-69 Massenat trova la tripla della reazione al primo vantaggio bolognese. fine terzo quarto: LIVE Andorra-Virtus Bologna 66-69 66-69 BALDI ROSSI DA TREE! prima volta in vantaggio per le V nere! 66-66 Tripla per Cournooh sull’extrapossesso Virtus. 66-63 2/2 per Gamble dalla lunetta. 66-61 Senglin segna con il piazzato dalla media distanza. Gamble sbaglia il libero aggiuntivo. 64-61 ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : 52-44 a fine primo tempo - un super Teodosic tiene a galla la Virtus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine primo tempo: LIVE Andorra-Virtus Bologna 52-44 52-44 Jelinak segna, dopo essere stato pescato troppo facilmente nel pitturato. 50-44 Gioco da tre punti chiuso da Teodosic. 50-43 Penetrazione vincente di Teodosic che trova il canestro e anche il fallo. 50-41 2/2 ai liberi per Llovet. 48-41 1/2 dalla lunetta per Baldi Rossi. 48-40 Tripla di Jelinak, pescato con i tempi perfetti da ...