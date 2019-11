Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona | almeno tre morti

Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona : almeno 4 morti : Sarebbero ameno quattro i morti dovuti all'Esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere

Esplosione cascina - svolta nelle indagini : un fermo nella notte : C’è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nell'Esplosione della cascina di Quargnento, nell’Alessandrino (MAPPA). I carabinieri lo hanno eseguito nella notte nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie per l'Esplosione che la notte tra il 4 e il 5 novembre ha ucciso Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, ferito altri due pompieri e un carabiniere (CHI ERANO). Massimo ...

Iraq - proteste contro carovita e disoccupazione a Baghdad e nel centro-sud : 25 morti - tra cui un bambino. Esplosione nella Green Zone : Prima Baghdad, poi anche la città santa sciita di Najaf, Nassiriya, al-‘Amara, Bassora, Hillah, Kirkuk e Tikrit. Dal 1 ottobre l’Iraq è sceso in piazza contro il nuovo governo del premier Abdul Mahdi denunciando il carovita, la disoccupazione e la corruzione imperanti nel Paese. proteste che, a pochi mesi dalla fine della guerra contro lo Stato Islamico, in molte città sono sfociate in scontri violenti con le forze dell’ordine ...

