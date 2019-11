Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese | 4 morti e un disperso

Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio - il sindaco di Barcellona : “E’ una tragedia” : “Siamo rammaricati, è una tragedia enorme per la nostra comunità, sono persone che conoscevo e grandi lavoratori”. Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Roberto Materia commentando l’Esplosione in una fabbrica di fuochi nella città del Logano che ha causato vittime e dispersi. “La famiglia Costa – prosegue – diverse volte ha partecipato alla vita cittadina organizzando feste con fuochi ...

Tragedia in Sicilia - Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : “Siamo sgomenti - serve più sicurezza” : “Siamo sgomenti per i morti di Barcellona Pozzo di Gotto, gli ennesimi in un luogo di lavoro. Servono più sicurezza. Sempre. E più controlli e più prevenzione, più formazione e informazione. Bisogna far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro”. Così la Cisl su Twitter dopo l’esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici, nel Messinese. Tre finora le vittime accertate. Una persona risulta ancora dispersa, mentre un ...

Messina - Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : 3 morti - un uomo estratto vivo dalle macerie. «Boato fortissimo - scene di panico» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese : 3 morti e un disperso : Tragedia nel Messinese. Una tremenda Esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco. Il bilancio, dopo che uno dei dispersi è stato ritrovato, è di tre morti e un disperso. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. Un inferno di fiamme e fumo in ...

Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese : 3 morti e 2 dispersi : Tragedia nel Messinese. Una tremenda Esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco. Tre morti e due dispersi. Questo il bilancio dei vigili del fuoco, al momento, della tragedia consumatasi nel Messinese. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. ...

Violenta Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese : 3 morti e 2 dispersi : Tragedia nel Messinese. Una tremenda esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco. Tre morti e due dispersi. Questo il bilancio dei vigili del fuoco, al momento, della tragedia consumatasi nel Messinese. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. ...

Messina - Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti e due dispersi. «Un boato fortissimo» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Violenta Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese : 3 morti e due dispersi : Tragedia nel Messinese. Una tremenda esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco. Tre morti e due dispersi. Questo il bilancio dei vigili del fuoco, al momento, della tragedia consumatasi nel Messinese. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. ...

Messina - Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti e due dispersi. «Un boato - scene di panico» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Messina - Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : «Morta una donna - 4 feriti». Scene di dolore e panico : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: secondo fonti locali...

Strage a Barcellona - Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : almeno 4 morti : Sarebbero ameno quattro i morti dovuti all'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : «Ci sono 4 morti» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'Esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: secondo fonti locali...

A Reggio Calabria quattro vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nell’Esplosione di una macelleria : Nella notte tra martedì e mercoledì, a Reggio Calabria, quattro vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nell’esplosione di una macelleria dove erano intervenuti per spegnere un incendio. Hanno riportato fratture, ustioni e contusioni, ma nessuno di loro

Esplosione in una macelleria : coinvolti 5 vigili del fuoco e 2 poliziotti. La situazione : Grande paura per quella che appare davvero come una tragedia sfiorata. Un ennesimo episodio in cui i vigili del fuoco e alcuni poliziotti hanno rischiato seriamente di riportare conseguenze pesanti, facendo tornare alla mente la terribile notte di Alessandria, quando un’Esplosione in una cascina ha ucciso tre pompieri: Matteo Gastaldo, l’ultimo a essere estratto, 47 anni, Marco Triches 38 e Antonio Candido 32 anni. I primi due erano originari di ...