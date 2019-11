Esplosione in Sicilia | 5 le vittime | trovati i corpi dilaniati | morta anche la moglie del

Tragedia in Sicilia - Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : “Siamo sgomenti - serve più sicurezza” : “Siamo sgomenti per i morti di Barcellona Pozzo di Gotto, gli ennesimi in un luogo di lavoro. Servono più sicurezza. Sempre. E più controlli e più prevenzione, più formazione e informazione. Bisogna far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro”. Così la Cisl su Twitter dopo l’esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici, nel Messinese. Tre finora le vittime accertate. Una persona risulta ancora dispersa, mentre un ...

