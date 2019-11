Esplosione in negozio a Reggio Calabria | feriti vigili fuoco e agenti

Reggio Calabria - Esplosione in negozio : feriti 5 pompieri e 2 agenti : Cinque vigili del fuoco e due poliziotti sono rimasti feriti a Reggio Calabria nell'esplosione verificatasi in un negozio nel quale era divampato un incendio. I vigili hanno riportato fratture, contusioni e ustioni ma non sono in pericolo di vita. La squadra è intervenuta per spegnere le fiamme ed erano all'interno del locale quando sono stati improvvisamente investiti da un'esplosione causata da una bombola di gas. Coinvolti anche gli agenti ...