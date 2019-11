Esoscheletri per la gestione bagagli in aeroporto | Tokyo leader nella puntualità

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’Internazionale di, Haneda, secondo l’ultima indagine della specialista di settore OAG è considerato il più puntuale al mondo anche se per traffico risulta il 5°. Il suo segreto è legato non solo all’organizzazione di stampo giapponese – che ha fatto scuola nell’industria produttiva automobilistica – ma anche nell’impiego di tecnologie avanzate, come spiega CNN. Uno dei punti nevralgici della logistica aeroportuale è lae proprio su questo punto bisogna registrare l’impiego dei primi“leggeri” nell’area smistamento. Gli operatori indossano i nuovi ATOUN Model Y come una sorta di zainetto con legacci per le gambe. In pratica ogni volta che si alza un peso – in questo caso uno – i servomotori elettrici coadiuvati da sensori effettuano un movimento di supporto sfruttando uno snodo posizionato ...

