“Era uno sposato… Marco” Gabriel Garko choc | racconta la violenza subita

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 novembre 2019), il drammatico ricordo del passato sconvolge. Quando aveva solo 17 anni ha subito una tentatache ha cambiato la sua vita.loper la prima nel suo libro “Andata e ritorno”, il ritorno autobiografico che uscirà il 21 novembre 2019. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’attore, ha accennato all’accaduto. È successo ad Asti, quando era un adolescente: “Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo ma non ne parlai con nessuno, tanto meno con i miei”. Ma perché ora ha deciso dire questo fatto spiacevole? “Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita. Marco era un uomo ‘normale’ agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato ...

redazioneiene : Abbiamo fatto piangere @_PaoloRuffini ! Il suo cuore è talmente grande per i ragazzi Down che non ammette ingiustiz… - PePreben : Condoglianze ai fagmiliare di Roberto Puliero, era uno di noi?? - reportrai3 : «Pensare che il mio sia l’unico tavolo nel quale si discuteva delle procure sarebbe affermare un qualcosa di non ri… -