Energia | il carbone è insostenibile anche per i conti delle aziende elettriche | il 79%

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’addio alper la generazione dielettrica appare sempre più inarrestabile e la recente svalutazione per ben 4 miliardi di euro fatta da Enel per le sue centrali ane è l’ennesimo (potente) segnale. La utility italiana ha preso atto del processo di uscita dalla più inquinantefonti fossili – uscita fissata al 2025 sia in Italia che nella penisola iberica dove Enel è presente con Endesa – ma havalutato il generale deterioramentocondizioni di mercato. L’azienda ha spiegato, nell’annunciare l’interruzione della produzione nelle centrali adi Endesa, che l’andamento del prezzocommodity e il funzionamento del mercatoemissioni di Co2 hanno inciso negativamente sulla competitività degli impianti “rendendo remota la possibilità di un relativo funzionamento nel mercato elettrico nel futuro”. Questo scenario è ...

