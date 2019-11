Eliana Michelazzo | tanti saluti a Pamela Prati | nuova vita | diventa una cantante

Eliana Michelazzo nei panni di una cantante e pubblica la sua prima canzone : Eliana Michelazzo ha preso la dicesione di ispirarsi alla propria vicenda personale per scrivere, incidere e pubblicare una canzone. Per la Michelazzo è un vero e proprio esordio da cantante la canzone si intitolerà “Riparto da me” e sarà disponibile in tutti gli store digitali e sulle varie piattaforme streaming a partire dal prossimo 29 novembre. La Michelazzo ha regalato ai suoi follower un’anticipazione del pezzo e ...

“Lo avevo promesso…”. Bomba : rispunta Eliana Michelazzo - ed ecco cosa fa. Ma sul serio? : Eliana Michelazzo è stata una delle protagoniste del ”Caltagirone gate”, il caso del matrimonio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone. Dopo mesi di bugie era stata lei a cedere per prima e a confessare quello che tutti avevamo ormai immaginato: il matrimonio della showgirl con l’uomo era una finta. Ha aggiunto, però, di essersi resa conto di questo solo dopo molto tempo e, quindi, di non aver partecipato volontariamente all’inganno. ...

Eliana Michelazzo diventa cantante con Riparto da me - una canzone su Simone Coppi! (Video) : Dopo Corazón De Vacaciones, la hit di Pamela Prati uscita pochissimi giorni fa, anche Eliana Michelazzo, ex agente della showgirl sarda, entrambe protagoniste dei casi Mark Caltagirone/Simone Coppi che hanno monopolizzato i media per gran parte del 2019, ha deciso di prendere ispirazione dalla propria controversa vicenda personale per scrivere, incidere e pubblicare una canzone.Per Eliana Michelazzo, è un vero e proprio esordio da cantante: ...

Eliana Michelazzo sul red carpet della Festa del Cinema di Roma : "Voglio diventare produttrice" : L'ex agente di Pamela Prati, coinvolta nello scandalo Mark Caltagirone, fra gli ospiti della kermesse nella serata di...

Eliana Michelazzo liquidata dal fidanzato - paparazzato con una modella : Già finita la storia d'amore nata sulle spiagge di Ibiza tra Eliana Michelazzo e il suo nuovo fidanzato, il giovane Daniele Bartolomeo che al momento sarebbe già impegnato con un'altra ragazza, una modella con la quale sarebbe stato fotografato soltanto pochi giorni fa.Eliana, nel corso delle ultime ospitate tv, aveva cambiato argomenti, cercando di focalizzare l'attenzione non più sul Prati-Caltagirone gate, ma sulla sua nuova presunta storia ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Tutta colpa di Pamela Perricciolo" : Nonostante la nuova stagione televisiva, non accenna a fermarsi - anche se con un ritmo molto più lento - la tempesta mediatica intorno al cosiddetto Pamela Prati Gate, ovvero il matrimonio della showgirl mai avvenuto con l'inesistente Mark Caltagirone.Pamela Prati e le due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno occupato i palinsesti della televisione italiana per mesi scambiandosi accuse negli ultimi tempi: in particolare, ora è ...

Prati-Gate - Eliana Michelazzo riassume tutti i nomi : “Arcuri fu la prima” : Eliana Michelazzo riassume tutta la vicenda Mark Caltagirone: “Manuela Arcuri prima vittima, poi Sara Varone, Alfonso Signorini, Matteo Guerra e Sergio Arcuri” Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati è tornato a occupare i salotti televisivi di recente. La trasmissione che ha ricominciato a ridiscutere della truffa è stata Non è l’Arena, programma di […] L'articolo Prati-Gate, Eliana Michelazzo riassume tutti i nomi: ...

Eliana Michelazzo - furia su Giletti : “Telecamere nascoste - voglio sapere” : Eliana Michelazzo furiosa con Massimo Giletti: “Telecamere nascoste, voglio sapere” Eliana Michelazzo è furiosa con Massimo Giletti. A innescare la rabbia dell’ex agente di Pamela Prati è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena, dove si è tornati sul caso Mark Caltagirone. In studio c’è stata la showgirl sarda che se l’è vista con Roberto […] L'articolo Eliana Michelazzo, furia su Giletti: ...