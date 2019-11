Elezioni in Emilia Romagna | i sondaggi danno il PD in vantaggio di 10 punti sulla Lega

Fonte : blogo

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La propaganda leghista e la presenza costante e capillare di Matteo Salvini inin vista delleregionali del prossimo 26 gennaio non sembra funzionare bene come in Umbria. Almeno per ora.Ilo di Ixé mostrato durante la puntata di ieri sera di CartaBianca su RaiTre, che ha visto tra gli ospiti i due principali candidati in, Stefano Bonaccini del centrosinistra e Lucia Borgonzoni del centrodestra, sarebbe proprio il candidato del Partito Democratico ad essere in nettorispetto alla proposta leghista.Bonaccini oscillerebbe tra il 40% e il 41,2% a seconda della presenza o meno di un candidato pentastellato, mentre Lucia Borgonzoni si fermerebbe al 29,2/29,4% delle preferenze. Occorre sottolineare, però, che c'è circa un 20% di indecisi che potrebbero ribaltare questa previsione, come accade ultimamente per tutti i...

